[속보]합수본, ‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수 무혐의···임종성·김규환도 무혐의

정치권과 종교단체 간 금품 수수 등 유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 통일교로부터 수천만원의 금품을 받은 혐의를 받았던 전재수 더불어민주당 의원(부산시장 후보)에 대해 공소권없음·무혐의로 수사를 종결했다. 통일교 측으로부터 현금을 받았다고 지목된 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 국민의힘 의원도 무혐의 처분을 받았다.

정교유착 합수본은 10일 “전재수 의원의 뇌물 수수 및 정치자금법 위반, 임종성·김규환 전 의원의 정치자금법 위반, 한학자 통일교 총재 등 뇌물공여 및 정치자금법 위반 등 사건에 대한 공소시효가 완성되거나 의혹을 뒷받침할 증거가 불충분하다고 판단했다”고 밝혔다.

전 의원은 2018년 경기 가평군 통일교 천정궁에서 한 총재 등에게서 한일해저터널 사업과 관련한 청탁을 받고 명품 시계와 수천만원의 현금을 수수했다는 혐의를 받았다. 또 2019년에는 통일교 측으로부터 선화예중·고의 이전에 관한 청탁을 받고 자서전 구매 대금 명목 현금 1000만원을 받은 혐의도 있었다.

합수본은 해저터널 관련 뇌물 수수 의혹의 경우 7년의 공소시효가 완료됐고, 전달된 금품 내용을 직접 목격하지 못했고 금액을 특정할 수 있는 근거도 없는 점 등을 들어 공소권이 없다고 보고 무혐의 처분했다. 자서전 구매 관련 뇌물 수수 의혹은 통일교에서 전 의원의 자서전 500권을 실제 구매하긴 했지만 당시 통일교 측에서 전 의원과 접촉하거나 구체적으로 청탁한 사실을 확인할 수 없어 무혐의 처분했다.

합수본은 이 사건을 절차상 검찰에 송치하지 않은 채 경찰 단계에서 수사를 벌여왔는데, 합수본의 경찰 수사팀은 공소권·혐의 없음 이유로 지난 3일 사건을 불송치 종결했다. 검찰 수사팀도 불송치 송부된 사건 기록을 이날 경찰에 다시 반환했다.

합수본은 임 전 의원과 김 전 의원의 뇌물수수 의혹도 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 제외하면 혐의를 입증할 증거를 찾을 수 없는 점 등을 들어 혐의가 없다고 판단하고 무혐의 처분했다. 이에 따라 전·현직 국회의원 등에게 뇌물을 줬다는 혐의를 받았던 한 총재도 무혐의 처분을 받았다.

다만 합수본은 이 사건 수사 과정에서 전 의원의 지역구 사무실의 PC를 초기화하는 등 증거를 인멸한 혐의로 전 의원의 보좌진 4명을 불구속 기소했다고 밝혔다. 다만 수사팀은 이런 증거인멸을 전 의원이 지시했는지는 밝혀내지 못했다고 설명했다.

합수본은 통일교의 정치인 쪼개기 후원 의혹 사건이나 신천지가 연루된 다른 정교유착 의혹 사건 등을 계속 수사해 나갈 것이라고 밝혔다.