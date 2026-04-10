창간 80주년 경향신문

[속보]합수본, ‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수 무혐의···임종성·김규환도 무혐의

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정치권과 종교단체 간 금품 수수 등 유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 통일교로부터 수천만원의 금품을 받은 혐의를 받았던 전재수 더불어민주당 의원을 불기소 처분했다.

자서전 구매 관련 뇌물 수수 의혹은 통일교에서 전 의원의 자서전 500권을 실제 구매하긴 했지만 당시 통일교 측에서 전 의원과 접촉하거나 구체적으로 청탁한 사실을 확인할 수 없어 무혐의 처분했다.

합수본은 임 전 의원과 김 전 의원의 뇌물수수 의혹도 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 제외하면 혐의를 입증할 증거를 찾을 수 없는 점 등을 들어 혐의가 없다고 판단하고 불기소 처분했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]합수본, ‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수 무혐의···임종성·김규환도 무혐의

입력 2026.04.10 11:01

수정 2026.04.10 11:48

펼치기/접기
  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 검경 합동수사본부가 있는 서울고검청사에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권도현 기자

통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 검경 합동수사본부가 있는 서울고검청사에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권도현 기자

정치권과 종교단체 간 금품 수수 등 유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 통일교로부터 수천만원의 금품을 받은 혐의를 받았던 전재수 더불어민주당 의원(부산시장 후보)에 대해 공소권없음·무혐의로 수사를 종결했다. 통일교 측으로부터 현금을 받았다고 지목된 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 국민의힘 의원도 무혐의 처분을 받았다.

정교유착 합수본은 10일 “전재수 의원의 뇌물 수수 및 정치자금법 위반, 임종성·김규환 전 의원의 정치자금법 위반, 한학자 통일교 총재 등 뇌물공여 및 정치자금법 위반 등 사건에 대한 공소시효가 완성되거나 의혹을 뒷받침할 증거가 불충분하다고 판단했다”고 밝혔다.

전 의원은 2018년 경기 가평군 통일교 천정궁에서 한 총재 등에게서 한일해저터널 사업과 관련한 청탁을 받고 명품 시계와 수천만원의 현금을 수수했다는 혐의를 받았다. 또 2019년에는 통일교 측으로부터 선화예중·고의 이전에 관한 청탁을 받고 자서전 구매 대금 명목 현금 1000만원을 받은 혐의도 있었다.

합수본은 해저터널 관련 뇌물 수수 의혹의 경우 7년의 공소시효가 완료됐고, 전달된 금품 내용을 직접 목격하지 못했고 금액을 특정할 수 있는 근거도 없는 점 등을 들어 공소권이 없다고 보고 무혐의 처분했다. 자서전 구매 관련 뇌물 수수 의혹은 통일교에서 전 의원의 자서전 500권을 실제 구매하긴 했지만 당시 통일교 측에서 전 의원과 접촉하거나 구체적으로 청탁한 사실을 확인할 수 없어 무혐의 처분했다.

합수본은 이 사건을 절차상 검찰에 송치하지 않은 채 경찰 단계에서 수사를 벌여왔는데, 합수본의 경찰 수사팀은 공소권·혐의 없음 이유로 지난 3일 사건을 불송치 종결했다. 검찰 수사팀도 불송치 송부된 사건 기록을 이날 경찰에 다시 반환했다.

합수본은 임 전 의원과 김 전 의원의 뇌물수수 의혹도 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 제외하면 혐의를 입증할 증거를 찾을 수 없는 점 등을 들어 혐의가 없다고 판단하고 무혐의 처분했다. 이에 따라 전·현직 국회의원 등에게 뇌물을 줬다는 혐의를 받았던 한 총재도 무혐의 처분을 받았다.

다만 합수본은 이 사건 수사 과정에서 전 의원의 지역구 사무실의 PC를 초기화하는 등 증거를 인멸한 혐의로 전 의원의 보좌진 4명을 불구속 기소했다고 밝혔다. 다만 수사팀은 이런 증거인멸을 전 의원이 지시했는지는 밝혀내지 못했다고 설명했다.

합수본은 통일교의 정치인 쪼개기 후원 의혹 사건이나 신천지가 연루된 다른 정교유착 의혹 사건 등을 계속 수사해 나갈 것이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글