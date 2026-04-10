화재 홍범도함 배터리룸서 밤새 스파크···고립 노동자 구조 난항

9일 HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 ‘홍범도함’(1800t급) 화재사고 현장에 고립된 60대 노동자를 구하기 위한 작업이 10일에도 계속 이어진다. 이 노동자의 구체적 상태는 아직 확인되지 않았다.

HD현대중공업 등에 따르면 구조 당국은 전날부터 60대 하청업체 노동자 A씨의 구조작업을 진행 중이지만 난항을 겪고 있는 상황이다. A씨는 9일 오후 1시35분쯤 화재가 발생한 이후 약 3시간 만인 오후 4시38분쯤 생활공간 아래쪽 배터리룸 인근에서 발견됐다. 이 곳에는 전선과 배관, 탱크 등 구조물이 뒤엉켜 있어 장비와 인력의 진입이 쉽지 않은 상황이다.

전날 화재 진화를 위해 뿌린 물로 인해 배터리룸에서 스파크가 튀는 등 2차 화재 가능성도 문제다. 울산소방본부 등 구조 당국은 10일 새벽부터 내부 습기 제거를 위한 열풍기 작업 등을 진행하고 있다.

전국금속노동조합 현대중공업지부 등에 따르면 A씨가 발견된 시점은 9일 오후 4시38분이다. 이후 구조 당국은 상판철거 작업을 진행했으나 2차 폭발이 일어나는 바람에 오후 6시쯤 작업을 중단했다. 오후 10시50분에는 작업 가능 여부를 파악하기 위해 소방대원과 작업자가 잠수함 내부로 투입됐지만, 추가 폭발과 연기 발생으로 인해 철수했다.

10일 오전 0시24분쯤에도 홍범도함 내부에서 여러건의 추가 폭발이 일어났다. 오전 1시30분에는 회로차단기 내부에서 불길이 발견됐다. 이 불길은 약 1시간 뒤인 오전 2시24분쯤 소화기로 진화됐다.