국토부, 지방 미분양 5000가구 추가 매입…노동자 주거지원 연계

정부가 지방의 준공 후 미분양 아파트 5000가구를 추가 매입해 지방 노동자 주거지원과 건설경기 보완에 나선다.

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 이같은 내용의 ‘지방 준공 후 미분양 아파트 3차 매입 공고’를 낸다고 10일 밝혔다. 지난해 8월 발표한 ‘지방중심 건설투자 보강방안’의 후속 조치로, 신청은 오는 27일부터 6월5일까지 약 6주간 진행된다.

이번 공고에서는 매입 대상과 방식이 기존보다 확대됐다. 기존에는 공고일 기준 준공된 미분양 주택만 대상이었으나, 앞으로는 3개월 이내 준공 예정 아파트까지 포함된다. 또한 앞선 1·2차 공고에서는 단지 전체 매입만 가능했으나, 이번 공고부터는 비선호 유형을 제외하고 일부 세대만 선별 매입하는 방식도 허용하기로 했다.

접수 기간은 기존 4주에서 6주로 늘어났다. 국토부와 LH는 권역별 설명회를 열어 사업 절차와 변경 사항을 안내할 계획이다. 사업자 참여 문턱을 낮추겠다는 취지다.

국토부와 LH는 매입한 지방 미분양 아파트를 지방 노동자 주거지원에 활용할 방침이다. 지방 일자리와 연계한 공공임대 공급 모델을 전국으로 확대한다는 계획이다.

광주광역시에서는 선도 사례가 이미 추진되고 있다. LH와 광주광역시가 협약을 체결해, LH가 매입한 광주글로벌모터스(GGM) 인근 미분양 아파트를 GGM 노동자에게 공공임대주택으로 공급하는 방식이다.

이기봉 국토부 주거복지정책관은 “지방 미분양 아파트 매입이 지방 건설경기를 살리는 것은 물론, 광주 GGM 사례처럼 중앙정부와 지방정부가 함께 나서 지방 노동자 주거지원 등 지방경제 활력의 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.