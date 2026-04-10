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본문 요약

일본이 9일 공개한 2026년판 외교청서에서 "독도는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토"라는 억지 주장을 거듭했다.

일본 외무성은 매년 4월 최근 국제정세와 일본 외교활동을 기록한 백서인 외교청서를 발표한다.

일본 정부는 올해 외교청서에서도 독도와 관련해 "한국은 경비대를 상주시키는 등 국제법상 어떠한 근거도 없이 불법 점거를 지속하고 있다"며 "2025년에는 독도와 그 주변에서 군사 훈련이 진행돼 이에 대해 일본 정부가 일관된 입장에 근거해 강력히 항의했다"고 밝혔다.

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일본 외교청서 “독도는 일본 땅, 한국이 불법 점거”···올해도 계속되는 망언

입력 2026.04.10 11:11

수정 2026.04.10 11:19

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  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘외교청서 2026’ 공개

강제동원 피해 배상엔 “항의 의사 표시”

한국엔 “협력해야 할 중요한 이웃 나라”

모테기 도시미쓰 일본 외무상이 7일 일본 도쿄 참의원 예산위원회 회의에서 질문에 답하고 있다. 로이터연합뉴스

모테기 도시미쓰 일본 외무상이 7일 일본 도쿄 참의원 예산위원회 회의에서 질문에 답하고 있다. 로이터연합뉴스

일본이 9일 공개한 2026년판 외교청서에서 “독도는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라는 억지 주장을 거듭했다.

모테기 도시미쓰 외무상은 이날 열린 각의(국무회의)에서 이러한 내용이 담긴 ‘외교청서 2026’을 보고했다. 일본 외무성은 매년 4월 최근 국제정세와 일본 외교활동을 기록한 백서인 외교청서를 발표한다.

일본 정부는 올해 외교청서에서도 독도와 관련해 “한국은 경비대를 상주시키는 등 국제법상 어떠한 근거도 없이 불법 점거를 지속하고 있다”며 “2025년에는 독도와 그 주변에서 군사 훈련이 진행돼 이에 대해 일본 정부가 일관된 입장에 근거해 강력히 항의했다”고 밝혔다.

일본 외무상은 신년 국회 연설에서 13년째 독도가 일본 영토라는 망언을 되풀이하고 있다.

외교청서는 강제징용 피해 배상과 관련해서도 “한국 대법원은 2025년 12월에도 복수의 소송에서 2018년에 이어 일본 기업에 손해배상을 명령하는 판결을 확정했다”며 일본이 이에 대해 항의하는 의사 표시를 했다고 밝혔다. 일본은 이 사안이 1965년 한일청구권협정을 통해 이미 해결된 문제라는 입장을 고수하고 있다.

다만 일본 정부는 이번 외교청서에서 한국에 대해 “파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라”라며 “한일관계 중요성이 한층 커지고 있다”고 밝혔다고 교도통신이 전했다.

일본 정부는 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 국회에서 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 한 이후 첨예하게 대립 중인 중국에 대해서는 중요성과 관련된 표현을 격하시켰다.

일본은 지난해 외교청서에서 중일관계에 대해 ‘가장 중요한 양국 간 관계’라고 기술했으나, 올해는 ‘중요한 이웃 나라’라고 적었다.

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