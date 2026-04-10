이란 위기 속 위안화 국경 간 거래액 1조 위안 돌파…역대 최고치 기록

3월 거래량 전월대비 50% 증가 공급망 위기 속 국제적 사용 확대 이란 위안화 통행료 요구 속 주목

중국 위안화를 기반으로 한 국제 거래량이 1조 위안을 돌파하며 역대 최고치를 기록했다. 미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 불안해진 국제정세가 위안화 사용 확대에 영향을 미쳤다고 풀이된다.

10일 상하이증권보에 따르면 위안화 기반 국경 간 은행결제시스템(CIPS) 일일 거래량이 최근 1조2200억위안(약264조원)을 돌파했다. 거래 건수는 4만2000건에 달했다. CIPS는 중국이 2015년 뉴욕에 있는 민간 기관인 은행 간 결제 시스템(CHIPS)을 우회해 국제 송금이 가능하도록 자체 구축한 플랫폼이다.

CIPS 거래량은 최근 들어 급증했다. 지난 3월 일평균 거래량이 9204억5000만위안(약199조원)을 기록하며 전월(6197억4000만위안)보다 50% 증가했다. 지난달 CIPS 일평균 거래 건수 또한 2월의 2만5930건에서 3만5740건으로 크게 증가했다.

상하이증권보는 중국 당국이 위안화 국제화를 위해 꾸준히 노력해 온 가운데 최근 중동 정세 불안이 위안화 사용량 급증에 영향을 미쳤다고 전했다.

왕융 위안화 국제화와 태환성 연구센터 소장은 “미국, 이스라엘, 이란 간의 갈등 고조로 달러 자산의 안전자산으로서의 매력이 약화되면서 일부 해외 자금이 위안화 결제로 이동하고 있다”고 말했으며 또한 “주요 산유국들의 중국과의 원유 거래에서 위안화 결제량이 증가했다 ”고도 말했다.

상하이증권보는 달러당 위안화 환율은 3월 말 6.9194위안까지 상승하며 0.05%의 누적 상승률을 기록, 6개월 연속 상승했다며 “위안화의 내재적 안정성이 위안화 사용 확대를 뒷받침했다”고 전했다.

CIPS 참여자 수는 2025년 말 기준 2020년 1092명에서 지난해 1766명으로 늘었다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛의 수석 경제학자인 쉬톈천은 최근 CIPS 거래량 증가가 “다른 지역의 공급망이 차질을 빚으면서 중국 관련 무역이 증가한 것”과 연관이 있을 수 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 말했다.

국제은행간금융통신시스템(SWIFT)에 따르면 국제 거래에서 달러 사용 비중은 50%에 달하며 위안화의 점유율은 2.7%에 불과하다. 하지만 CIPS 거래 및 양자 간 위안화 거래는 SWIFT에 포착되지 않기 때문에 실제 위안화의 글로벌 사용 비중은 더욱 클 수 있다는 관측도 있다.

이란은 이달 초부터 호르무즈 해협을 통제하면서 선박에 통항 조건으로 위안화 또는 가상통화로 ‘통행세’를 낼 것을 요구하고 있다.