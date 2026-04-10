창간 80주년 경향신문

“깃발은 외국, 실소유는 이란”···봉쇄된 호르무즈, 사실상 이란 선박만 통과

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이란의 휴전 이틀째에도 호르무즈 해협은 열리지 않고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 개방을 전제로 한 '2주 휴전' 합의 이후 해협을 통과하는 유조선에 통행료를 부과하고, 통행량에 제한을 두고 있는 이란에 경고성 메시지를 냈다.

트럼프 대통령은 9일 SNS 트루스소셜에 "이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선들에 통행료를 부과하고 있다는 보도들이 있다"고 적었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“깃발은 외국, 실소유는 이란”···봉쇄된 호르무즈, 사실상 이란 선박만 통과

입력 2026.04.10 11:40

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협에 있는 선박. 로이터연합뉴스

지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협에 있는 선박. 로이터연합뉴스

미국과 이란의 휴전 이틀째에도 호르무즈 해협은 열리지 않고 있다. 극소수의 선박만이 호르무즈 해협을 통과하고 있으며, 이마저도 사실상 이란 소유 선박으로 드러났다.

BBC가 해상 데이터 업체 마린트래픽 선박 추적 데이터를 분석한 결과 미·이란 간 휴전이 시작된 지난 7일(현지시간)부터 9일까지 호르무즈 해협을 통과한 선박은 11척에 불과했다. 이는 전쟁 발발 이전 하루 평균 138척에 이르렀던 선박 통행량과 비교해 현저히 낮은 수치다.

9일 가봉, 팔라우 깃발을 단 유조선이 호르무즈 해협을 통과하며 이란 국적이 아닌 유조선이 호르무즈 해협을 통과한 사례로 주목받기도 했다. 하지만 선박 추적 업체 케이플러(Kpler)는 유조선 두 척이 이란과 연계된 제재 대상 단체와 연관이 있는 것으로 드러났다고 밝혔다. 선적만 외국에 있을 뿐 사실상 이란 선박이라는 것이다.

트럼프 대통령이 이란에 호르무즈 해협 개방을 촉구하는 가운데, 이란은 여전히 호르무즈 해협 통행을 통제하고 있는 것으로 보인다. AP통신은 보츠나와 국적의 액화천연가스(LNG) 운반선이 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 지정한 항로를 통해 호르무즈 해협을 빠져나가려다 10일 새벽 갑자기 방향을 바꿔 회항했다고 보도했다.

아부다비 국영 석유회사(ADNOC)의 최고경영자(CEO) 술탄 아흐메드 알자베르는 “호르무즈 해협은 열려 있지 않다. 접근은 제한되고, 조건이 붙고, 통제되고 있다”며 “그것은 항행의 자유가 아니라 강압”이라고 비판했다. 알자베르는 230척의 선박이 석유를 가득 싣고 출항 준비를 마친 채 대기 중이라며 “어떤 형태로든 이 중요한 수로의 무기화는 용납될 수 없다. 이는 세계에 위험한 선례를 남기게 될 것이며, 세계 무역의 기반이 되는 항행의 자유 원칙과 세계 경제 안정을 훼손할 것”이라고 밝혔다.

BBC는 호르무즈 해협 근처 선박들이 이란으로부터 무허가 통과를 시도할 경우 공격받을 수 있다는 경고 메시지를 받고 있다고 전했다.

해운시장 분석업체 베스푸치 마리타임 라스 옌센은 “대다수 해운선사가 통행을 위해 무엇이 실제로 필요한지 구체적 정보와 확답을 원하지만 그런 게 없다”고 상황을 설명했다.

이스라엘의 레바논 공습으로 이란과 미국의 휴전이 흔들리고 있는 점도 선사들을 불안하게 만들어 호르무즈 해협 통행을 꺼리게 만드는 요인이다. 혁명수비대가 호르무즈 해협 기뢰 설치 가능성을 시사한 것도 위험 부담을 높이고 있다.

‘공동 징수’하자던 트럼프 “호르무즈 통행료 부과 중단해야”···협상 앞두고 이란 압박

도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 개방을 전제로 한 ‘2주 휴전’ 합의 이후 해협을 통과하는 유조선에 통행료를 부과하고, 통행량에 제한을 두고 있는 이란에 경고성 메시지를 냈다. 트럼프 대통령은 9일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선들에 통행료를 부과하고 있다는 (언론) 보도들이 있다”고 적었다. 그는 이...

https://www.khan.co.kr/article/202604100857001

이란 모즈타바 “호르무즈 통제, 새로운 차원으로 격상···침략 피해 배상 반드시 청구”

이란의 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 9일(현지시간) 호르무즈 해협의 관리 수준을 새로운 차원으로 격상하겠다는 입장을 밝혔다. 모즈타바는 전 최고지도자이자 아버지인 아야톨라 알리 하메네이 사망 40일째를 맞아 발표한 성명에서 “호르무즈 해협의 관리 및 통제 수준을 새로운 차원으로 격상시킬 것”이라고 말했다. 또 그는 “우리나라를 공격한...

https://www.khan.co.kr/article/202604100721001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글