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[속보]이 대통령, 민주노총 만나 “사회적 대화 탈퇴 이해하지만, 우리 정부서는 그러지 않았으면”

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본문 요약

이재명 대통령은 10일 전국민주노동조합총연맹과 간담회를 갖고 "민주노총이 사회적 대화에서 아주 탈퇴한 지 오래됐다"며 "그러나 최소한 우리 정부 안에서는 그러지 않았으면 좋겠다"고 말했다.

이 대통령은 "그야말로 들러리"면서도 "그런데 국회의 사회적 대화에는 참여하더라. 나를 못 믿어서 그런가 . 아니라면 어차피 이재명 대통령도 잠시 있다가 떠날 거니까 정부의 본질은 변하지 않는다 생각해서 그런지 모르겠다. 그런데 국회도 마찬가지다"라고 말했다.

이 대통령은 "우리 사회는 이제 합리적인 주장을 받아들일 준비도 돼 있고 충분히 그럴 만한 역량도 있다"며 "사회적 대화 에도 여러분들 어렵긴 하겠지만 한번 고민을 좀 더 적극적으로 능동적으로 긍정적으로 해주길 부탁을 드린다"고 했다.

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[속보]이 대통령, 민주노총 만나 “사회적 대화 탈퇴 이해하지만, 우리 정부서는 그러지 않았으면”

입력 2026.04.10 12:05

  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청 간담회에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청 간담회에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 10일 전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 간담회를 갖고 “민주노총이 사회적 대화에서 아주 탈퇴한 지 오래됐다”며 “그러나 최소한 우리 정부 안에서는 그러지 않았으면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 민주노총 지도부와의 간담회 모두발언에서 “(사회적 대화 불참 결정을) 이해한다. 갔더니 이용만 당하고, 말도 못 하게 해놓고 마치 대화한 것처럼 일방적으로 결정해 놓고. 그러니까 화나죠”라며 이같이 밝혔다. 이 대통령이 취임 후 민주노총과 별도 간담회를 한 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 “그야말로 들러리(였다)”면서도 “그런데 국회의 사회적 대화에는 참여하더라. 나를 못 믿어서 그런가 (생각했다). 아니라면 어차피 이재명 대통령도 잠시 있다가 떠날 거니까 정부의 본질은 변하지 않는다 생각해서 그런지 모르겠다. 그런데 국회도 마찬가지다”라고 말했다.

이 대통령은 “우리 사회는 이제 합리적인 주장을 받아들일 준비도 돼 있고 충분히 그럴 만한 역량도 있다”며 “사회적 대화 (참여)에도 여러분들 어렵긴 하겠지만 한번 고민을 좀 더 적극적으로 능동적으로 긍정적으로 해주길 부탁을 드린다”고 했다.

이 대통령은 “우리 국민주권 정부는 노동 존중 사회를 위한 나름의 정책적 노력을, 최선을 다하고 있다. 그런데 아마 노동계에서 보기에는 많이 부족할 것”이라며 “국정이라고 하는 게 노동계만을 대표할 수도 없고, 또 산업계만을 대표할 수도 없다. 양자를 적절하게 잘 조정해서 노동도 존중되고 산업 경제 발전도 추진해야 하는 입장이었다”고 했다.

이 대통령은 이어 “일하러 갔다가 일터에서 죽어가는, 살기 위해서 노력하다가 죽어가는 산업재해를 최소화할 수 있도록 노력하겠다”며 “산업재해 문제는 노동계에서의 참여도 중요한 것 같다. 산업 현장의 안전시설 미비나 안전 조치 부족 문제는 정부의 단속만으로는 어려워서 노동계도 단속이나 사전 관리에 좀 많이 참여했으면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 또 “오랫동안 성장 드라이브 정책을 취해오면서 노동계에 대한, 노동자에 대한 탄압이 일상화된 측면이 있다”며 “노동계는 아무래도 일종의 트라우마 같은 게 있어서 어떤 실용적인 정책 같은 데에 대해서도 본능적인 반감이 있을 수 있다. 저는 충분히 이해한다”고 말했다.

그는 “한편으로 보면 어떤 노동자를 보호하기 위한 정책이 궁극적으로는 노동자들에게 전체적으로 오히려 피해를 끼치는 경우가 있다”며 ‘2년 경과 시 정규직 전환’ 정책을 언급했다.

이 대통령은 “현실로는 고용하는 측이 아예 1년 11개월 딱 잘라서 절대로 2년 넘게 계약을 안 한다. 바보가 아닌 다음에는”이라며 “실업을 강제하는 측면들도 있다. 이런 문제를 어떻게 실용적으로 해결할지 고민을 좀 했으면 좋겠다”고 했다.

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