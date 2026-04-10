[속보] 시진핑, ‘친중’ 대만 야당 주석 베이징서 접견

10일 AFP통신에 따르면 중국 국영 매체는 시진핑 중국 국가주석이 중국 베이징에서 정리원 대만 국민당 주석을 만났다고 전했다.

정리원 대만 국민당 주석이 7일 당 고위 대표단을 이끌고 중국을 방문했다.

정 주석은 이번 방문길에 시진핑 중국 국가주석과 만나 약 10년 만의 '국공회담'을 열 예정이다.