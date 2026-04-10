[속보] 시진핑, ‘친중’ 대만 야당 주석 베이징서 접견

10일 AFP통신에 따르면 중국 국영 매체는 시진핑 중국 국가주석이 중국 베이징에서 정리원 대만 국민당 주석을 만났다고 전했다.
국민당 주석의 중국 방문은 2016년 홍슈주 당시 주석이 베이징과 난징을 찾아 시 주석과 회담한 이후 처음이다.
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10일 AFP통신에 따르면 중국 국영 매체는 시진핑 중국 국가주석이 중국 베이징에서 정리원 대만 국민당 주석을 만났다고 전했다.
정리원 대만 국민당 주석이 7일 당 고위 대표단을 이끌고 중국을 방문했다.
정 주석은 이번 방문길에 시진핑 중국 국가주석과 만나 약 10년 만의 '국공회담'을 열 예정이다.
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입력 2026.04.10 12:22
수정 2026.04.10 12:25펼치기/접기
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10일 AFP통신에 따르면 중국 국영 매체는 시진핑 중국 국가주석이 중국 베이징에서 정리원 대만 국민당 주석을 만났다고 전했다.
국민당 주석의 중국 방문은 2016년 홍슈주 당시 주석이 베이징과 난징을 찾아 시 주석과 회담한 이후 처음이다.
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