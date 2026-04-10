이창용 “원화 약세 구조화? 동의 어려워”···“트럼프가 안 도와줘 환율 아쉽다” 마지막 소회

임기 마지막 금통위 뒤 기자간담회 “환율 수준 말고 달러인덱스와의 격차·속도 봐야” 신현송 후보자엔 “애국심이 자산보다 크다 믿어”

이창용 한국은행 총재가 10일 “원·달러 환율 1200원, 1500원 수준을 과거와 비교하는 것은 벗어나야 한다”며 “중장기적으로 고령화 등으로 환율이 절하된다는 것에 대해선 동의하기 어렵다”고 말했다.

이 총재는 이날 오전 임기 마지막 금융통화위원회를 주재한 뒤 기자간담회를 열어 “환율 수준을 보지 말고 달러인덱스와의 격차와 속도를 보고 판단해야 한다”며 “현재 환율은 중동사태와 외국인에 의해 주도돼 작년과 차이가 있고 중동 사태가 안정되면 빠르게 내려올 가능성이 있다”고 말했다.

이 총재는 “환율 1400~1500원이 고령화 등으로 구조적으로 자리잡는다고 하는데, 고령화나 저성장으로 환율이 반드시 절하되는 것은 아니다”며 “일본도 환율이 절하가 많이 된것은 아베노믹스로 저금리 정책을 유지할 때 된 것”이라고 설명했다.

올해 환율이 1500원을 웃돌았음에도 외환당국 대응이 소극적이었다는 평가에 대해 이 총재는 “작년엔 내부 투자자에 의해 환율이 급격히 올라갔고, 개입해 심리를 바꿀 가능성이 커 (개입)효과가 큰 국면이었다”고 말했다.

그는 “3월엔 중동사태로 다른 나라보다 우리의 취약성이 높았고, 환율 절하가 빠르게 진행되는 것이 외국인이 주식시장에서 이익을 실현하기 위해 돈을 나가는 것”이었다며 “그때 환율을 낮춰주면 외국인만 더 비싸게 팔고 이익을 보는 국면이 됐다”고 설명했다.

외환보유고 소진으로 건전성 불안이 생길 수 있다는 지적에 대해선 “외환보유고가 쓰라고 있는 것인데 어느 선을 지키지 않으면 문제가 있다는 것에 대해선 동의하기 어렵다”며 “4년 동안 외환보유고가 적어 문제라고 쓴 외신은 한번도 본적이 없어 지금은 변해야할 시점”이라고 말했다.

이 총재는 스태그플레이션(물가상승·경기침체) 우려에 대해 “현재 사태가 종결되면 가능성은 낮지만 최악의 시나리오까지 간다면 (가능성을) 부인하기 어렵다”고 우려했다.

정부의 전쟁 추가경정예산(추경)과 관련해선 이 총재는 “경제성장률이 떨어질 위험이 큰 상황에선 추경이 부채를 통해 조달된 것이 아니라 초과 세수를 이용했다는 점에선 긍정적”이라면서도 “지방교육재정교부금이 4.8조원이 들어가있는데, 경기 대응을 해야 하는데 초과세수가 생겼다고 초·중·고 교육 예산으로 보내는 것이 바람직한지는 고려해봐야 한다”고 지적했다.

신현송 한은 총재 후보자가 외화자산을 보유해 이해충돌이 있을 수 있다는 질문에 대해선 “해외 인재를 모셔오는데 해외 인재가 해외자산이 있다고 걱정하는 것은 너무 크게 우려하는 것”이라며 “신 후보자의 애국심이 자산보다 크다고 믿어 의심치 않는다”고 말했다.

이 총재는 퇴임 소회에 대해 “발걸음이 가볍지만 아쉬운건 환율이 안정된 상태에서 (총재직을) 넘기면 일을 잘 마무리했다는 마인드를 가질수 있었을텐데 도널드 트럼프 미국 대통령이 도와주지 않아 아쉽다”고 밝혔다.

그간 금리정책 관련해선 “조기 인하를 했어야 한다는 의견도 많고 금리를 안올려서 비난하시는 분들도 많아 양쪽 균형이니 (그간) 잘했다고 생각하고 있다”고 말했다.