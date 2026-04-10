본선 못 간 중국도 주심 보내는데···북중미 월드컵 한국인 심판 ‘0명’, 4개 대회 연속 ‘전무’

‘역대 최대 규모’ 심판진에 한국인 자리 없어 2010년 남아공 대회 정해상 부심 뒤 명맥 끊겨 주심은 2002년 한·일 대회 때 김영주가 유일









2026 북중미 월드컵 심판진이 발표됐지만, 한국 심판은 이번에도 명단에 없었다. 역대 최대 규모로 꾸려진 심판진에서도 한국은 4개 대회 연속 전무 기록을 이어가게 됐다.

FIFA는 10일 2026 북중미 월드컵 심판 명단을 발표했다. 참가국이 32개국에서 48개국으로 늘어나면서 경기 수가 늘어난 만큼, 심판진도 역대 가장 큰 규모로 구성됐다. 주심 52명, 부심 88명, 비디오 판독 심판 30명이다. 2022 카타르 월드컵(주심 36명·부심 69명·비디오 판독 심판 24명)보다 눈에 띄게 확대된 수치다. FIFA는 “월드컵 역사상 가장 포괄적인 심판진”이라고 소개했다.

그러나 한국 심판은 주심, 부심, 비디오 판독 심판 어느 직군에도 이름을 올리지 못했다. 한국의 마지막 월드컵 심판은 2010 남아프리카공화국 대회에 부심으로 참가한 정해상이다. 2014 브라질, 2018 러시아, 2022 카타르에 이어 이번 북중미 대회까지, 4개 대회 연속 공백이다.

주심으로 넓히면 상황은 더 심각하다. 한국 주심이 월드컵 무대를 밟은 것은 자국에서 열린 2002 한일 월드컵의 김영주가 유일하다. 이후 24년째 명맥이 끊겼다.

아시아축구연맹(AFC) 소속 주심으로는 일본, 호주, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 우즈베키스탄 심판이 이름을 올렸다. 이번 대회 본선 진출조차 하지 못한 중국의 마닝 심판도 주심에 낙점됐고, 부심과 비디오 판독 심판도 각 1명씩 포함됐다. 본선에 출전하는 한국의 심판이 본선을 밟지 못하는 중국의 심판보다 국제무대에서 낮은 평가를 받는 셈이다.

FIFA는 선발 기준으로 오랜 원칙인 ‘퀄리티 퍼스트’를 제시하며, 최근 수년간 FIFA 주관 대회와 국내외 대회에서 보여준 기량의 일관성을 함께 고려했다고 밝혔다.

이번 명단에는 여성 심판도 포함됐다. 미국의 토리 펜소와 멕시코의 카티아 가르시아가 주심으로 발탁됐고, 부심 3명과 비디오 판독 심판 1명도 여성으로 채워졌다.