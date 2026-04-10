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대구지역의 미등록 이주민 건강권 옹호 단체인 '이주민 건강권 실현을 위한 동행'은 올해 공공의료 통역 전문 교육에 나섰다고 10일 밝혔다.

이 단체는 통역 체계 구축 외에도 진료비 지원, 이주민 공제회 조직, 정기 건강검진, 협력 의료기관 모집 등 다양한 사업을 벌이고 있다.

동행 관계자는 "교육을 수료한 이들이 현장에서 활약하면 이주민과 지역 주민이 함께 만드는 '건강권 공동체'가 한 걸음 더 가까워질 것으로 기대된다"면서 "교육이 끝난 뒤에도 실습과 보수교육을 진행해 통역의 질을 높일 계획"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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미등록 이주민 건강권 지키는 ‘동행’···올해 공공의료 통역 전문교육 실시

입력 2026.04.10 13:36

  • 백경열 기자

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‘이주민 건강권 실현을 위한 동행’ 주관으로 공공의료 통역 전문 교육이 진행되고 있다. 동행 제공

‘이주민 건강권 실현을 위한 동행’ 주관으로 공공의료 통역 전문 교육이 진행되고 있다. 동행 제공

대구지역의 미등록 이주민 건강권 옹호 단체인 ‘이주민 건강권 실현을 위한 동행’은 올해 공공의료 통역 전문 교육에 나섰다고 10일 밝혔다.

동행측은 전문성을 갖춘 통역 인력을 양성해 지역 병·의원과 연계시키기 위해 교육을 벌이고 있다. 올해 교육은 오는 6월까지 매주 토요일, 총 20강 일정으로 진행된다. 한국 의료제도와 산재보험, 전문의 강의 등으로 구성됐다.

동행측은 2023년 시범 사업 이후 2024년과 지난해 각각 20강( 60시간) 과정으로 공공의료 통역 전문 교육을 진행했다. 2024년 27명을 시작으로 지난해 33명, 올해 68명이 교육에 참여하는 등 매년 증가 추세다.

통계청의 2024년 ‘이민자 체류 실태·고용 조사’ 결과를 보면, 이주민의 약 6%가 지난 1년 동안 아팠음에도 병원을 가지 못했다고 응답했다. 또한 이중 38.7%가 의사소통의 어려움을 이유로 꼽았다.

언어 장벽이 이주민의 의료접근성을 가로막는 주요 원인인 것으로 동행측은 보고 있다. 이 단체는 통역 체계 구축 외에도 진료비 지원, 이주민 공제회 조직, 정기 건강검진, 협력 의료기관 모집 등 다양한 사업을 벌이고 있다.

동행 관계자는 “교육을 수료한 이들이 현장에서 활약하면 이주민과 지역 주민이 함께 만드는 ‘건강권 공동체’가 한 걸음 더 가까워질 것으로 기대된다”면서 “교육이 끝난 뒤에도 실습과 보수교육을 진행해 통역의 질을 높일 계획”이라고 말했다.

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