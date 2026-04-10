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광주 남구가 1시간에 1000원만 내면 이용할 수 있는 공공 실내놀이터 조성에 나선다.

구는 2027년까지 2년 동안 공공형 어린이 실내 놀이터 조성에 필요한 6억5000만원 모금을 목표로 하고 있다.

공공 실내 놀이터는 남구청사에 조성될 예정이다.

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‘1시간 1000원’ 공공 실내 놀이터 만든다···광주 남구 고향사랑 기부로 추진

입력 2026.04.10 13:39

  • 강현석 기자

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실내 놀이터

실내 놀이터

광주 남구가 1시간에 1000원만 내면 이용할 수 있는 공공 실내놀이터 조성에 나선다.

남구는 10일 “미래 세대의 주역인 아이들이 미세먼지와 기후 변화 등의 영향으로 실외 활동이 어려운 환경에서도 안전하게 뛰어놀 수 있는 공공형 어린이 실내 놀이터 조성에 나선다”고 밝혔다.

구는 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 놀이 공간을 만들고, 보호자의 양육 부담 줄여주기 위해 사업을 추진하고 있다.

공공 실내놀이터는 고향사랑 기부제를 통해 사업비를 확보할 방침이다. 구는 2027년까지 2년 동안 공공형 어린이 실내 놀이터 조성에 필요한 6억5000만원 모금을 목표로 하고 있다.

공공 실내 놀이터는 남구청사에 조성될 예정이다. 구는 청사 264㎡에 복합 놀이 공간과 보호자 대기실 등을 만든다. 실내 놀이터 이용 요금은 누구나 부담 없이 이용할 수 있도록 1시간에 1000으로 책정할 방침이다.

이이를 동반한 부모는 무료로 입장할 수 있으며 취약계층 아동에 대해서는 감면 또는 무료 이용 혜택을 제공하는 방안도 검토하고 있다.

남구 관계자는 “청사 내 유휴 공간을 리모델링해 활용함으로써 사업 효율성을 높이고, 돌봄 공백 해소 및 지역 공동체 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다”면서 “고향사랑 지정기부 사업에 많은 주민과 출향민의 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

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