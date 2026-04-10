CJ올리브영, 다음달 ‘자체 포인트’ 도입···온·오프라인서 현금처럼 사용 가능

CJ올리브영은 다음달 중 올리브영 회원을 대상으로 자체 포인트 제도인 ‘올리브 포인트’를 도입한다고 10일 밝혔다.

올리브 포인트는 올리브영 온라인몰과 오프라인 매장에서 결제 시 현금처럼 사용할 수 있는 멤버십 기반 포인트다. 온·오프라인에서 진행되는 프로모션이나 서비스에 참여하면 포인트 적립 혜택을 받도록 설계했다. 올리브영 회원인 ‘올리브 멤버스’라면 기존 CJ ONE 포인트에 더해 올리브 포인트가 추가로 적립되는 방식이다. 올리브 포인트가 적립되는 이벤트는 다음달부터 차례대로 공개된다.

올리브영은 체험형 콘텐츠와 브랜드 경험을 강화하는 방향으로 올리브 멤버스 혜택을 지속해서 강화해왔다. 상위 등급 회원인 골드·블랙 올리브에는 매달 뷰티·웰니스 브랜드와 연계한 체험형 강의 ‘올리브 클래스’를 운영하고 있다. 현대카드 쿠킹 라이브러리와 연계한 쿠킹 클래스, 재능공유 플랫폼 탈잉과 제휴한 온·오프라인 강의도 제공한다.

올리브영 관계자는 “올리브영을 사랑하는 고객들의 뷰티·웰니스 경험이 확장될 수 있도록 올리브 멤버스를 중심으로 온·오프라인 혜택을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.