황제펭귄·남극물개도 적색목록 ‘멸종위기’로···남극 빙하 감소에 심각한 생존 위협

황제펭귄 개체 수 2080년대까지 절반 감소 전망 남극물개, 먹이 부족에 1999년 대비 반으로 줄어

남극 빙하 감소로 개체 수가 급감하고 있는 황제펭귄과 남극물개의 멸종위험 등급이 상향됐다.

국제자연보전연맹(IUCN)은 지난 9일(현지시간) 멸종위험성을 평가한 ‘적색목록’에서 황제펭귄을 ‘준위협(NT)’에서 ‘멸종위기(EN)’로, 남극물개를 ‘최소관심(LC)’에서 ‘멸종위기(EN)’로 각각 상향했다고 밝혔다. IUCN은 두 종 모두 기후변화로 인한 급격한 개체 수 감소가 예상된다고 설명했다.

적색목록은 전 세계 생물종의 멸종위험성을 평가하는 체계로, 절멸(EX)·야생절멸(EW)·멸종위급(CR)·멸종위기(EN)·멸종취약(VU)·준위협(NT)·최소관심(LC)·정보부족(DD)·미평가(NE) 등 9개 범주로 구분된다.

IUCN에 따르면 황제펭귄 개체 수는 2080년대까지 절반 수준으로 감소할 것으로 전망된다. 2009년부터 2018년 사이 성체 펭귄 2만 마리 이상이 줄어든 것으로 위성 관측 결과 확인됐으며, 이는 전체 개체 수의 약 10% 감소에 해당한다.

주된 원인은 기후변화로 인한 남극 해빙(바다얼음) 감소다. 황제펭귄은 번식과 털갈이 시기에 방수 기능을 잃기 때문에 안정적인 해빙에 의존한다. 봄철 해빙이 일찍 붕괴되면 새끼가 헤엄칠 수 있기 전에 번식지가 무너지면서 어미와 새끼 모두 생존 위협에 놓일 수 있다.

IUCN 종보존위원회(SSC) 펭귄 전문가인 필립 트라탄 박사는 “인간 활동으로 인한 기후 변화가 황제펭귄에게 가장 큰 위협”이라며 “해빙이 조기에 녹으면서 남극 주변 펭귄 군락에 영향을 미치고 있다”고 말했다.

남극물개 역시 먹이 부족으로 개체 수가 급감하고 있다. 1999년 218만7000마리였던 개체 수는 지난해 94만4000마리로 줄어, 2000년 이후 절반 이상 감소했다.

해수 온도 상승과 해빙 감소로 주요 먹이인 크릴이 더 차가운 심해로 이동하면서 먹이 활동에 차질이 생긴 것으로 분석된다. 전문가들은 남극물개뿐 아니라 크릴새우를 먹이로 하는 고래 등 다양한 해양 생물도 영향을 받고 있을 것으로 보고 있다.

IUCN은 “다양한 기후 시나리오를 분석한 결과, 온실가스 배출량을 급격히 줄이지 않을 경우 황제펭귄 개체 수는 이번 세기 동안 크게 감소할 것으로 나타났다”고 밝혔다.