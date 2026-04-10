교육부, ‘김건희 표절 논문’ 논란 국민대 종합감사 착수

교육부가 국민대학교를 대상으로 종합감사에 착수한다. 김건희씨 박사학위 논문 부실 검증 의혹과 관련해 종합감사를 검토하겠다고 밝힌 지 약 4개월 만이다.

교육부는 10일 국민대에 대한 종합감사를 오는 13일부터 10일간 실시한다고 밝혔다. 국민대가 교육부 종합감사를 받는 것은 개교 이후 처음이다.

교육부는 감사 배경에 대해 “그간의 감사 실시 현황과 국회 등에서 대학 운영과 관련한 문제가 지속적으로 제기된 점을 감안해 2026년도 행정감사 기본계획에 반영해 감사를 실시하게 됐다”고 밝혔다.

다만 교육부는 이번 감사가 특정 사안에 한정된 것은 아니라고 선을 그었다. 교육부는 “학교법인과 대학 조직, 인사, 입시, 학사, 회계, 시설 등 법인 및 대학 운영 전반에 대해 살펴볼 예정”이라고 했다.

앞서 국민대는 2022년 8월 표절 의혹이 제기된 김씨의 논문을 조사한 뒤, 박사학위 논문을 포함한 3편에 대해 연구부정에 해당하지 않는다고 판단했다. 이후 숙명여자대학교가 지난해 6월 김씨의 석사학위를 취소하자, 국민대도 약 3년 만에 박사학위를 취소했다.

국회에서는 국민대와 학교법인 국민학원의 운영 투명성과 이사회 책임성 등을 점검해야 한다는 지적이 제기돼 왔다. 김영호 국회 교육위원장은 지난해 11월 교육위원회 전체회의에서 “비리 백화점이라고 해도 크게 어긋나지 않는다”고 말했다. 이에 대해 당시 최교진 교육부 장관은 “국민대 종합감사를 적극 검토하겠다”고 답한 바 있다.