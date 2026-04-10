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본문 요약

미국 백악관이 직원들에게 직위를 활용해 예측시장에서 타이밍을 노린 베팅을 하지 말라고 경고했다고 월스트리트저널이 9일 보도했다.

리처드 블루멘털 연방 상원의원은 지난달 보도자료에서 미래 예측 시장이 "전쟁을 카지노 게임으로 만들고, 국가 안보 정보 유출 시장을 만들고 있다"고 비판했다.

블루멘털 의원은 앤디 김 상원의원과 함께 전쟁이나 군사 행동과 관련된 예측 시장 상품을 전면 금지하는 법안을 발의했다.

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백악관 “전쟁 예측한 부적절 베팅 금지”···내부 정보 이용한 거래 의혹 중 경고

입력 2026.04.10 14:18

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1월11일 미래 예측 베팅 사이트 폴리마켓 페이지에 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 축출 시점에 관한 글이 올라와 있다. AP연합뉴스

지난 1월11일 미래 예측 베팅 사이트 폴리마켓 페이지에 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 축출 시점에 관한 글이 올라와 있다. AP연합뉴스

미국 백악관이 직원들에게 직위를 활용해 예측시장에서 타이밍을 노린 베팅을 하지 말라고 경고했다고 월스트리트저널(WSJ)이 9일(현지시간) 보도했다. 소식통들에 따르면 백악관 운영팀이 지난달 24일 직원들에게 이메일을 통해 이같이 공지했다.

하루 전인 지난달 23일 오전 7시23분쯤 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 이란 발전소와 에너지 시설에 대한 공격을 5일간 미루겠다는 내용을 담은 게시물을 올렸다.

게시물이 올라오기 약 15분 전 2분도 안 되는 짧은 시간 동안 원유 선물 시장에서 7억6000만달러(약 1조1260억원) 이상의 계약이 체결됐다. 또한 최근에는 미래 예측 베팅 사이트인 폴리마켓의 3개 계정이 이번 주 이란 휴전 시점을 정확히 맞춰 60만달러(약 9억원) 이상의 수익을 올렸다.

다만 WSJ은 현재까지 정보 유출이나 행정부 인사가 내부 정보를 이용해 베팅했다는 증거는 나오지 않았다고 전했다.

윤리 규정상 연방 직원은 정부 건물 안에서 도박할 수 없으며 공적 정보를 사적 이익에 사용하는 것도 금지돼 있다. 백악관으로부터 이 메일을 받았다는 한 고위 행정부 관계자는 WSJ에 “의심스러운 거액 베팅이 화제가 되는 만큼 이번 경고는 시의적절한 재확인”이라고 말했다.

하지만 민주당 의원들은 익명으로 돈을 벌 수 있는 환경이 새로 만들어짐에 따라 기존 규제로는 충분치 않다고 주장하고 있다. 리처드 블루멘털 연방 상원의원은 지난달 보도자료에서 미래 예측 시장이 “전쟁을 카지노 게임으로 만들고, 국가 안보 정보 유출 시장을 만들고 있다”고 비판했다. 블루멘털 의원은 앤디 김 상원의원과 함께 전쟁이나 군사 행동과 관련된 예측 시장 상품을 전면 금지하는 법안을 발의했다.

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