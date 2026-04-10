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여야 26.2조 ‘전쟁 추경’ 합의, 소득 하위 70% 지원금 유지···오후 본회의서 처리 계획

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여야가 26조2000억원 규모의 추가경정예산안 처리에 10일 합의했다.

여야는 또 "대중교통 이용 활성화를 위해 K-패스를 한시적으로 50% 할인하는 예산 0.1조원을 증액한다"며 "산업 및 주요 생필품 생산의 필수재인 나프타 수급 안정화를 위해 0.2조원을 증액한다"고 밝혔다.

여야는 이어 "전세버스에 유가연동보조금을 한시 지원할 수 있도록 여객자동차운수사업법 시행령을 개정한다"고 밝혔다.

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여야 26.2조 ‘전쟁 추경’ 합의, 소득 하위 70% 지원금 유지···오후 본회의서 처리 계획

입력 2026.04.10 14:20

수정 2026.04.10 14:23

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  • 김한솔 기자

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K-패스 50% 할인·나프타 수급 안정화 등 증액

한병도 더불어민주당 원내대표(오른쪽 두번째)와 송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 두번째)가 10일 국회에서 2026년도 제1회 추가경정예산안 합의문에 서명한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표, 송 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표. 연합뉴스

한병도 더불어민주당 원내대표(오른쪽 두번째)와 송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 두번째)가 10일 국회에서 2026년도 제1회 추가경정예산안 합의문에 서명한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표, 송 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표. 연합뉴스

여야가 26조2000억원 규모의 추가경정예산안 처리에 10일 합의했다.

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 회동을 하고 이같이 밝혔다.

여야는 합의문에서 “추경안 규모는 감액 범위 내 증액을 통해 정부안 26조2000억원을 유지한다”고 밝혔다.

여야 간 주요 쟁점이었던 소득 하위 70% 대상으로 고유가 피해 보조금을 지급하는 내용은 감액 없이 정부 원안대로 유지됐다. 여야는 “고유가에 따른 농어민 부담 완화를 위해 한시적으로 농기계 유가연동보조금 신설, 농림·어업인 면세경유 유가연동 보조금 상향 및 연안여객선 유류비 부담 완화를 지원하고, 무기질 비료지원 확대 등에 0.2조원을 반영한다”고 밝혔다.

여야는 또 “대중교통 이용 활성화를 위해 K-패스를 한시적으로 50% 할인하는 예산 0.1조원을 증액한다”며 “산업 및 주요 생필품 생산의 필수재인 나프타 수급 안정화를 위해 0.2조원을 증액한다”고 밝혔다.

여야는 이어 “전세버스에 유가연동보조금을 한시 지원할 수 있도록 여객자동차운수사업법 시행령을 개정한다”고 밝혔다.

이소영 민주당 예산결산특별위원회 간사는 K패스 할인에 대해 “K패스는 환급형인 기본형이 있고 정액형이 있다”며 “기본형과 정액형을 둘 다 반값으로 하되 기본형의 경우에는 출퇴근 시간이 집중되는 시간에는 환급률을 조금 낮추고, 그 대안 시간에는 환급률을 높이는 방식이 담겼다”고 말했다.

송 원내대표는 여야 합의 후 기자들과 만나 “전쟁 핑계 추경이라 생각하지만, 이 또한 국민 민생에 필요한 부분이 있기 때문에 어쨌든 합의 처리하는 게 야당으로서도 국익, 민생을 위해 필요한 자세라 생각한다”고 말했다. 한 원내대표는 “국익을 위해 위기 상황에서는 함께 뜻을 모아야 한다는 공감대를 형성해주신 것이 정말 다행이고 높이 평가한다”고 말했다.

여야는 이날 오후 6시 이후 국회 본회의를 열어 추경안을 처리할 계획이다.

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