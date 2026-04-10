여야 26.2조 ‘전쟁 추경’ 합의, 소득 하위 70% 지원금 유지···오후 본회의서 처리 계획

K-패스 50% 할인·나프타 수급 안정화 등 증액

여야가 26조2000억원 규모의 추가경정예산안 처리에 10일 합의했다.

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 회동을 하고 이같이 밝혔다.

여야는 합의문에서 “추경안 규모는 감액 범위 내 증액을 통해 정부안 26조2000억원을 유지한다”고 밝혔다.

여야 간 주요 쟁점이었던 소득 하위 70% 대상으로 고유가 피해 보조금을 지급하는 내용은 감액 없이 정부 원안대로 유지됐다. 여야는 “고유가에 따른 농어민 부담 완화를 위해 한시적으로 농기계 유가연동보조금 신설, 농림·어업인 면세경유 유가연동 보조금 상향 및 연안여객선 유류비 부담 완화를 지원하고, 무기질 비료지원 확대 등에 0.2조원을 반영한다”고 밝혔다.

여야는 또 “대중교통 이용 활성화를 위해 K-패스를 한시적으로 50% 할인하는 예산 0.1조원을 증액한다”며 “산업 및 주요 생필품 생산의 필수재인 나프타 수급 안정화를 위해 0.2조원을 증액한다”고 밝혔다.

여야는 이어 “전세버스에 유가연동보조금을 한시 지원할 수 있도록 여객자동차운수사업법 시행령을 개정한다”고 밝혔다.

이소영 민주당 예산결산특별위원회 간사는 K패스 할인에 대해 “K패스는 환급형인 기본형이 있고 정액형이 있다”며 “기본형과 정액형을 둘 다 반값으로 하되 기본형의 경우에는 출퇴근 시간이 집중되는 시간에는 환급률을 조금 낮추고, 그 대안 시간에는 환급률을 높이는 방식이 담겼다”고 말했다.

송 원내대표는 여야 합의 후 기자들과 만나 “전쟁 핑계 추경이라 생각하지만, 이 또한 국민 민생에 필요한 부분이 있기 때문에 어쨌든 합의 처리하는 게 야당으로서도 국익, 민생을 위해 필요한 자세라 생각한다”고 말했다. 한 원내대표는 “국익을 위해 위기 상황에서는 함께 뜻을 모아야 한다는 공감대를 형성해주신 것이 정말 다행이고 높이 평가한다”고 말했다.

여야는 이날 오후 6시 이후 국회 본회의를 열어 추경안을 처리할 계획이다.