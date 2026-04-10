서울 마포구는 주택가의 고질적인 주차난을 완화하기 위해 ‘2026년 내집주차장 조성사업’을 추진한다고 10일 밝혔다.

내집주차장 조성사업은 담장이나 대문 등을 허물어 주차공간을 마련하거나, 자투리땅 등 유휴부지를 활용해 주차장을 조성하는 사업이다. 공영주차장 건설에 드는 비용과 시간을 줄이고 생활 공간을 효율적으로 활용할 수 있다는 점에서 실효성이 크다.

담장 또는 대문 등을 허물어 주차장을 조성하는 담장허물기 사업은 단독·다가구·다세대주택과 근린생활시설 등을 대상으로 한다. 주차면 1면 기준 1000만원 상당의 공사를 지원한다. 추가로 1면이 늘어날 때마다 200만원씩, 최대 3000만원 상당까지 가능하다. 주차장이 조성된 후 5년간 유지해야 한다.

근린생활시설의 경우 인근 주민과의 공동 이용이 가능하도록 공유해야 한다. 주차장 공유에 따른 이용료 수입을 받을 수 있다. 주택가 내 방치된 자투리땅이나 나대지에 조성하는 자투리땅 주차장은 주차면 1면당 300만원 상당의 공사를 지원한다. 20면을 초과하면 이후 1면당 최대 150만원 상당을 지원한다.

자투리땅에 조성된 주차장은 최소 1년 이상 거주자우선주차장으로 운영해야 한다. 주차장 운영 수입 또는 재산세 면제 혜택을 받을 수 있다. 사업 신청은 상시 할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “보행자 안전 확보와 소방도로 기능 강화, 도시미관 개선 등 다양한 효과가 기대되는 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.