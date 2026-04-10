‘민주당 경선 하차’에도 복귀 미루는 강기정 광주시장

지난달 30일 전남광주특별시장 후보 단일화 열흘째 ‘예비후보’ 유지하며 시정 복귀 안 해 선거 위해 사직 비서진은 한 달도 안돼 재임용

전남광주특별시장 더불어민주당 후보 경선에 나섰던 강기정 광주시장이 경선에서 하차했는데도 시정에 복귀하지 않고 있어 논란이 일고 있다. 강 시장 경선을 돕기위해 사직했던 시 별정직 공무원 4명은 한 달도 안돼 시청에 재임용되기도 했다.

10일 광주시민단체협의회는 “전남광주특별시장 민주당 내부 경선 과정에서 탈락했다면 즉시 시정에 복귀해 시민을 위한 공적 서비스를 지속하는 것이 공직자의 본분”이라고 밝혔다.

지역 26개 시민단체가 참여하고 있는 시민단체협의회는 지난 5일 성명을 내고 “행정통합이라는 중차대한 과제를 뒷받침해야 할 막중한 책무를 가진 광주광역시장이 즉각 복귀하지 않는 것은 ‘직무 방임’에 해당한다는 비판을 면하기 어렵다”고 지적하기도 했다.

강 시장은 지난달 20일 민주당 전남광주특별시장 후보 경선에 참여하기 위해 선거관리위원회에 예비후보로 등록했다. 예비후보가 되면 시장 직무는 정지된다.

경선 과정에서 강 시장은 후보로 나선 신정훈 의원과 여론조사를 통한 단일화를 결정했다. 지난달 30일 신 의원이 단일후보로 확정했다.

하지만 강 시장은 신 후보의 선대위원장을 맡기로 하면서 시정에 복귀하지 않았다. 선관위는 강 시장의 선대위원장 활동이 적법하다고 결론 내렸다.

신 후보는 지난 3일부터 5일까지 진행된 민주당 본경선에서 상위 2명에 들지 못해 탈락했다. 단일화를 했던 신 후보까지 경선에서 탈락했지만 강 시장은 이날까지도 예비후보 자격을 유지하고 있다.

민주당은 민형배 의원과 김영록 전남도지사를 대상으로 오는 12일부터 14일까지 결선투표를 진행한다. 한 후보측은 “강 시장이 손을 잡아줬다”고 밝히기도 했다.

강 시장의 경선을 도우려고 사직했던 광주시청 별정직 공무원들이 최근 사직 한 달도 안돼 재임용됐다. 강 시장의 비서진 4명은 시장의 예비후보 등록에 앞서 지난달 17일 사직했다.

민주당 경선 과정에서 선거캠프에서 활동했던 이들은 강 시장이 신 의원과 단일화하면서 경선에서 하차하자 지난 6일 재임용됐다. 일부 비서진이 복귀 이후에도 경선에 관여하고 있다는 의혹도 나오고 있다.

광주시는 “정무직을 포함해 공무원은 선거에 개입할 수 없는 만큼 업무에 복귀한 비서진들이 선거 운동을 했는지 등을 확인할 계획”이라고 밝혔다.