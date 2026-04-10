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민주당서 제명된 김관영 전북지사, 당 향해 포문···“그게 감찰인가”

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본문 요약

더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 10일 제명 이후 처음으로 공식 석상에 나서 친정인 민주당을 강하게 비판했다.

이원택 의원의 의혹에 대한 당의 조사를 '부실 감찰'로 규정하며 날을 세웠다.

김 지사는 이날 도청에서 열린 기자간담회에서 이원택 의원의 '술·식사비 제3자 대납 의혹'과 관련한 민주당의 조치를 두고 "식당 주인과 전화 한 통 했다고 들었다. 적어도 현장에는 가봐야 하는 것 아니냐"며 "그게 감찰인가"라고 말했다.

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민주당서 제명된 김관영 전북지사, 당 향해 포문···“그게 감찰인가”

입력 2026.04.10 14:36

‘대리운전 비용 제공’으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 지난 7일 제명 효력정지 가처분 사건 심문에 참석하기 위해 서울 남부지법으로 들어서며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

‘대리운전 비용 제공’으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 지난 7일 제명 효력정지 가처분 사건 심문에 참석하기 위해 서울 남부지법으로 들어서며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 10일 제명 이후 처음으로 공식 석상에 나서 친정인 민주당을 강하게 비판했다. 이원택 의원의 의혹에 대한 당의 조사를 ‘부실 감찰’로 규정하며 날을 세웠다.

김 지사는 이날 도청에서 열린 기자간담회에서 이원택 의원(전북 군산·김제·부안을)의 ‘술·식사비 제3자 대납 의혹’과 관련한 민주당의 조치를 두고 “식당 주인과 전화 한 통 했다고 들었다. 적어도 현장에는 가봐야 하는 것 아니냐”며 “그게 감찰인가”라고 말했다.

이어 “본인(이 의원) 해명과 동석했던 김슬지 도의원의 얘기가 다르다”며 “부실 감찰 지적이 나오니 당은 경선이 끝난 뒤 문제가 생기면 조치하겠다는 태도”라고 주장했다. 그러면서 “경선을 마치면 문제가 해결된다는 식의 생각 아니겠나. (이러한 감찰이) 형평에 어긋난다는 것은 국민이 다 이해할 것”이라고 덧붙였다.

앞서 강준현 민주당 수석대변인은 지난 8일 최고위원회의 후 브리핑에서 “윤리감찰단 조사 결과 현재까지 이 의원 개인에 대한 혐의는 없었다”고 밝힌 바 있다.

김 지사는 해당 식사 자리에서 대리운전비를 받아 민주당 전북도당으로부터 지방선거 공천 배제 처분을 받은 청년 당원 5명에 대해서도 유감을 표명했다. 그는 “솔직히 (돈을) 준 내 죄인데, 청년들을 공범으로 묶어 연루시키니 마음이 아팠다”며 “중앙당 지침이라지만 지역 정치권과 청년들을 도당이 보호하지 않으면 누가 하겠느냐”고 반문했다.

무소속 출마 등 향후 거취를 묻는 말에는 “다양한 의견을 듣고 종합해 결정하겠다. 지금은 선거보다 도정에 집중할 때”라며 즉답을 피했다.

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