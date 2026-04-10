민주당서 제명된 김관영 전북지사, 당 향해 포문···“그게 감찰인가”

더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 10일 제명 이후 처음으로 공식 석상에 나서 친정인 민주당을 강하게 비판했다. 이원택 의원의 의혹에 대한 당의 조사를 ‘부실 감찰’로 규정하며 날을 세웠다.

김 지사는 이날 도청에서 열린 기자간담회에서 이원택 의원(전북 군산·김제·부안을)의 ‘술·식사비 제3자 대납 의혹’과 관련한 민주당의 조치를 두고 “식당 주인과 전화 한 통 했다고 들었다. 적어도 현장에는 가봐야 하는 것 아니냐”며 “그게 감찰인가”라고 말했다.

이어 “본인(이 의원) 해명과 동석했던 김슬지 도의원의 얘기가 다르다”며 “부실 감찰 지적이 나오니 당은 경선이 끝난 뒤 문제가 생기면 조치하겠다는 태도”라고 주장했다. 그러면서 “경선을 마치면 문제가 해결된다는 식의 생각 아니겠나. (이러한 감찰이) 형평에 어긋난다는 것은 국민이 다 이해할 것”이라고 덧붙였다.

앞서 강준현 민주당 수석대변인은 지난 8일 최고위원회의 후 브리핑에서 “윤리감찰단 조사 결과 현재까지 이 의원 개인에 대한 혐의는 없었다”고 밝힌 바 있다.

김 지사는 해당 식사 자리에서 대리운전비를 받아 민주당 전북도당으로부터 지방선거 공천 배제 처분을 받은 청년 당원 5명에 대해서도 유감을 표명했다. 그는 “솔직히 (돈을) 준 내 죄인데, 청년들을 공범으로 묶어 연루시키니 마음이 아팠다”며 “중앙당 지침이라지만 지역 정치권과 청년들을 도당이 보호하지 않으면 누가 하겠느냐”고 반문했다.

무소속 출마 등 향후 거취를 묻는 말에는 “다양한 의견을 듣고 종합해 결정하겠다. 지금은 선거보다 도정에 집중할 때”라며 즉답을 피했다.