김병기 의원, 경찰 소환조사만 7번째···신병 처리될까

‘13가지 의혹’으로 수사를 받고 있는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원이 경찰에서 7번째 조사를 받고 있다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 2시 김 의원을 서울 마포구 청사로 불러 조사하고 있다. 이날 소환조사는 지난 8일 이후 이틀 만에 진행됐다. 오후 1시55분쯤 청사에 도착한 김 의원은 ‘지금도 구속영장 신청 안 될 거라고 생각하나’ ‘계속 짧게 조사받고 귀가하고 있는데, 수사 지연 비판에 대해 어떻게 생각하나’ 등 기자들의 질문에 묵묵부답했다.

벌써 7번째 소환조사가 진행됐지만 경찰 수사는 끝날 기미가 보이지 않고 있다. 김 의원을 둘러싼 의혹이 13가지로 많을뿐더러, 김 의원이 건강상 사유 등을 들어 조사를 일찍 마친 점 등이 영향을 미친 것으로 보인다. 지난 2월 진행된 1·2차 소환 때 14시간 넘게 조사받았던 김 의원은 3차 조사 땐 허리 통증을 이유로 5시간 만에 조사를 중단 요청했다. 이후 경찰 조사는 5~6시간 정도씩 진행되고 있다.

김 의원의 신병 처리 여부는 여전히 미지수다. 경찰 수사가 지난해 9월부터 시작됐고 지난 1월 초부터 서울경찰청이 맡아 수사하고 있지만 이렇다 할 결과는 나오지 않고 있다. 일각에선 수사가 지연된 만큼 김 의원의 신병 확보가 어려울 수 있을 것이란 관측도 나온다. 지난 6차 조사에서 김 의원은 ‘구속영장이 신청되면 불체포 특권을 포기할 건가’라는 취재진의 질문에 “구속영장이 신청될 리가 있겠나”라고 답했다.

조만간 경찰은 확인되는 혐의 먼저 송치하겠다는 입장이다. 경찰이 주요하게 검토하는 혐의는 김 의원 차남의 숭실대 편입과 취업 특혜 의혹 등 차남 관련 사건들인 것으로 전해졌다.

그동안 경찰은 3000만원 정치헌금 수수 의혹, 배우자의 법인카드 유용 의혹, 차남 숭실대 편입학 특혜 및 빗썸 취업 청탁 의혹 등에 대해 수사력을 모아왔다. 그 밖에도 최근 경찰은 김 의원 가족이 ‘진료 특혜’를 받았다는 의혹과 관련해서 서울 동작구 보라매병원을 압수수색했다. 또 김 의원 조사에서 강선우 무소속 의원의 1억원 공천헌금 수수 묵인 의혹에 대해서도 캐물은 것으로 전해졌다.