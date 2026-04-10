사실혼 배우자 폭행하고 발달장애 자녀 상습 학대···40대 긴급체포

동거 시작 뒤 ‘거짓말 한다’ 등 이유로 수차례 학대 말리던 배우자도 폭행···경찰, 구속영장 신청 방침

사실혼 관계에 있는 여성의 발달장애 자녀를 수개월간 학대한 40대가 경찰에 체포됐다.

경기남부경찰청 여성안전과는 아동학대처벌법 위반(상습학대) 및 폭행 혐의로 A씨(40대)를 붙잡아 조사 중이라고 10일 밝혔다.

A씨는 지난해 9월부터 최근까지 부천시 소재 주거지에서 사실혼 관계에 있는 여성 B씨의 초등학생 자녀 C군을 청소도구 등을 이용해 학대한 혐의를 받고 있다. A씨는 학대를 말리는 B씨를 폭행한 혐의도 받는다.

A씨는 첫 사건 발생 한 달여 전인 지난해 8월부터 B씨와 한집에 살면서 C군이 거짓말을 한다는 등의 이유로 학대하기 시작했다. 이후 최근 검거되기 전까지 수차례에 걸쳐 범행했다.

C군이 다니는 초등학교에서는 C군의 몸에 난 상처를 발견하고 학대가 의심된다며 경찰에 신고했다. 경찰은 A씨를 긴급 체포했다.

경찰 조사 결과 B씨는 C군을 학대하는 A씨를 말려보기도 했지만, 폭행이 뒤따르자 신고할 엄두를 내지 못했던 것으로 드러났다.

경찰은 A씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.