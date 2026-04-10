한전, 서울 명동서 대국민 에너지 절약 거리 캠페인 개최

김동철 사장 “작은 실천 모이면 충분히 극복”

중동전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 수급난이 확대되면서 한국전력공사가 범국민적 에너지 절약 문화 확산을 위한 거리 캠페인을 10일 서울 명동에서 진행했다.

한전은 지난달 30일부터 전국 15개 지역본부를 중심으로 지자체와 시민단체 등과 협력해 유동 인구가 많은 주요 역사와 전통시장 등에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 생활 속 에너지 절약 실천 방법, 실질적인 요금 부담까지 덜 수 있는 다양한 참여형 제도를 집중적으로 홍보하고 있다고 밝혔다.

‘주택용 에너지 캐시백’은 누구나 가정에서 전기를 아낀 만큼 요금 혜택으로 돌려받을 수 있는 국민 참여형 프로그램이다. 지난해에만 약 166만 가구가 참여해 337GWh(기가와트시)의 절감 효과를 기록했다.

소상공인 등을 대상으로 노후기기를 고효율 설비로 교체 시 비용 일부를 지원하는 ‘고효율 기기 지원사업’도 진행하고 있다.

한전은 대외 캠페인과 더불어 자체적인 에너지 절감 노력도 진행 중이다. 전사적으로 연간 에너지 사용량 5% 감축 목표를 수립한 한전은 승용차 2부제, 승강기 저층 운행 제한, 옥외조명 점등 금지, 업무공간 조명제어 등을 진행하고 있다.

이날 캠페인에 참여한 김동철 한전 사장은 “현재 직면한 에너지 위기가 매우 엄중하지만, 국민 한 분 한 분의 작은 실천이 모이면 충분히 극복할 수 있다”라며 “에너지 절약에 대한 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”라고 밝혔다.