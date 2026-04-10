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테슬라 이어 구글과도 손잡은 인텔…미 반도체 공급망 부활하나

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본문 요약

미국의 종합 반도체 업체 인텔이 구글과 손잡고 차세대 인공지능 인프라 관련 협력을 발표했다.

미국 내 제조업 부활 및 반도체 공급망 재편을 꾀하는 도널드 트럼프 행정부에도 인텔은 중요한 퍼즐이다.

미국 반도체 기업 인텔이 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 추진 중인 인공지능 칩 생산 프로젝트 '테라팹'에 합류하기로 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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테슬라 이어 구글과도 손잡은 인텔…미 반도체 공급망 부활하나

입력 2026.04.10 15:12

수정 2026.04.10 15:37

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  • 최민지 기자

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로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

미국의 종합 반도체 업체 인텔이 구글과 손잡고 차세대 인공지능(AI) 인프라 관련 협력을 발표했다. 테슬라의 반도체 생산 프로젝트 참여에 이은 것으로, 인텔의 오랜 부진을 끊을 신호탄이 될지 주목된다.

양사는 9일(현지시간) 구글 클라우드가 인텔의 최신 중앙처리장치(CPU) ‘제온 6’ 등을 활용하는 내용의 파트너십을 발표했다. 이에 따라 제온 6는 AI 학습과 추론, 클라우드 등 구글 클라우드 서비스 전반에 쓰이게 됐다.

구글은 기존에도 인텔의 반도체를 사용해왔지만, 이번 파트너십은 인텔이 구글 AI 인프라의 중추적 역할을 하게 된다는 데 의미가 있다. 복잡한 작업을 자율적으로 수행하는 에이전틱 AI가 확산하면서 대량 연산을 위한 그래픽처리장치(GPU) 외에도 CPU의 중요성이 커지고 있기 때문이다. CPU는 여러 작업을 조율하고 지휘하는 역할을 한다.

구글 AI 인프라 총괄 기술 책임자인 아민 바흐다트는 성명을 통해 “인텔의 제온 로드맵은 우리의 워크로드(전체 작업)가 요구하는 성능과 효율성을 계속 충족할 수 있다는 확신을 준다”고 밝혔다.

양사는 맞춤형 인프라처리장치(IPU) 공동 개발 관련 협력도 확대하기로 했다. IPU는 데이터센터 효율 높여주는 반도체다.

양사는 파트너십의 구체적인 일정이나 기간, 규모 등 내용은 밝히지 않았다. CNBC방송은 이번 파트너십과 관련해 “지금까지 엔비디아가 지배해온 AI 시장에서 인텔의 입지를 강화하는 계기가 될 수 있다”고 평가했다.

인텔은 앞서 7일에도 테슬라의 AI 반도체 생산 프로젝트 ‘테라팹’에 참여한다는 소식을 전한 바 있다. 테라팹은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 급증하는 AI 반도체 수요에 대응하기 위해 텍사스주 오스틴에 짓고 있는 반도체 생산기지다. 인텔로서는 대형 고객사를 확보한 셈이다.

인텔은 반도체 설계부터 생산까지 할 수 있는 미국 유일의 종합 반도체 기업이다. 그러나 기술 경쟁력 하락과 AI 관련 대응에 실패하며 지난 수년간 경영난에 시달려왔다. 최근 들어서는 미국 정부와 엔비디아, 소프트뱅크 등에서 투자를 유치하는 등 재기를 노리고 있다. 미국 내 제조업 부활 및 반도체 공급망 재편을 꾀하는 도널드 트럼프 행정부에도 인텔은 중요한 퍼즐이다.

인텔, 머스크의 ‘테라팹’ 합류…미국 내 반도체 생산 가속화

미국 반도체 기업 인텔이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 추진 중인 인공지능(AI) 칩 생산 프로젝트 ‘테라팹’에 합류하기로 했다. 인텔은 7일(현지시간) 자사 공식 엑스에 올린 글에서 “스페이스X, xAI, 테슬라와 함께 테라팹에 참여해 실리콘 팹(반도체 제조공장) 기술을 리팩토링하게 되어 자랑스럽다”고 밝혔다. 인텔은 이어 “초고성능 칩을...

https://www.khan.co.kr/article/202604081138001

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