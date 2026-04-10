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본문 요약

국민의힘이 10일 통일교 금품 수수 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 불기소 처분을 받자 "합동수사본부장이 전 후보의 선대 위원장을 맡기로 한 것 같다"며 공세를 가했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 긴급최고위원회를 열고 "전재수 후보가 부산시장 후보로 결정되자마자 합수본이 전재수 통일교 뇌물 사건 수사의 종결을 발표하며 아예 정권이 나서서 꽃길을 깔아주고 있다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "무리하게 전재수 후보의 죄를 지우려 하면 할수록 국민의 의혹은 더 커질 것"이라며 "국민의 더 엄혹한 심판이 기다리고 있을 것이다. 부산시민들께서 반드시 심판해주실 것이다"라고 말했다.

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국민의힘, 전재수 무혐의에 “부산시장 후보 확정되니 꽃길 깔아주나?”

입력 2026.04.10 16:04

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6ㆍ3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보로 확정된 전재수 의원이 10일 국회에서 정청래 대표와 면담하기 위해 당 대표실로 이동하고 있다. 연합뉴스

6ㆍ3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보로 확정된 전재수 의원이 10일 국회에서 정청래 대표와 면담하기 위해 당 대표실로 이동하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 10일 통일교 금품 수수 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 불기소 처분을 받자 “합동수사본부장이 전 후보의 선대 위원장을 맡기로 한 것 같다”며 공세를 가했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 긴급최고위원회를 열고 “전재수 후보가 부산시장 후보로 결정되자마자 합수본이 전재수 통일교 뇌물 사건 수사의 종결을 발표하며 아예 정권이 나서서 꽃길을 깔아주고 있다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “무리하게 전재수 후보의 죄를 지우려 하면 할수록 국민의 의혹은 더 커질 것”이라며 “국민의 더 엄혹한 심판이 기다리고 있을 것이다. 부산시민들께서 반드시 심판해주실 것이다”라고 말했다.

송언석 원내대표는 합수본이 전 후보를 불기소 처분하고 증거인멸 혐의로 보좌관을 기소한 것을 지적하며 “전재수에게 묻는다. 귀하의 범죄를 덮기 위해 증거인멸 혐의로 24살 비서관까지 기소당하게 하고 마음이 편한가”라고 했다. 송 원내대표는 “부산시민들이 그렇게 우습게 보이나”라며 “염치가 있고 부끄러운 줄을 안다면 즉각 정계를 은퇴하기 바란다”고 말했다.

국민의힘 부산시장 경선 후보인 박형준 부산시장은 논평에서 “내린 결론은 단 하나, 공소시효가 지났다는 것이다”라며 “무죄가 아니다. 빠져나갈 구멍을 찾아준 것이다”라고 말했다. 역시 부산시장 경선 후보인 주진우 의원은 페이스북에서 “전 후보가 떳떳하다면 보좌진들이 북구갑 당협사무실 PC 5대를 초기화하고, 하드디스크 등 저장장치 3대를 밭에 버리고 부쉈을 리 없다”며 “국회의원 뇌물죄의 공소시효를 없애겠다. 법안을 대표 발의하겠다”고 했다.

국민의힘은 이날 전 후보 등 민주당 광역단체장 후보들을 검증하는 ‘민주당 부적격 후보자 검증TF’도 신설하고 서천호 의원을 위원장으로 임명했다.

전 후보는 전날 부산시장 여당 본경선을 통해 민주당 부산시장 후보로 최종 확정됐다. 검·경 합동수사본부는 이날 전 후보의 뇌물수수 의혹과 관련해 7년의 공소시효가 완료됐고, 뇌물수수 금액을 특정할 수 있는 근거가 없다는 점 등을 들어 공소권이 없다고 보고 무혐의 처분했다.

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