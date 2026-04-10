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정원오 “진영·이념 넘어 실력·경험 갖춘 이들과 서울의 미래 준비…용광로 선대위 구성할 것”

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본문 요약

더불어민주당 6·3 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 서울 성동구청장은 10일 "진영과 이념을 넘어 실력과 경험을 갖춘 분들과 함께 서울의 미래를 준비하겠다"고 말했다.

정 전 구청장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "민주당의 힘을 하나로 모으고, 현장의 목소리와 다양한 전문성을 함께 담아낼 수 있는 '용광로' 선거대책위원회를 구성하겠다"고 말했다.

정 전 구청장은 "당 안의 힘을 모으고, 서울의 변화를 바라는 더 넓은 시민의 뜻까지 담아내는 통합형 선거운동을 하겠다"고 말했다.

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정원오 “진영·이념 넘어 실력·경험 갖춘 이들과 서울의 미래 준비…용광로 선대위 구성할 것”

입력 2026.04.10 16:05

더불어민주당 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 성동구청장이 10일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 성동구청장이 10일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 6·3 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 서울 성동구청장은 10일 “진영과 이념을 넘어 실력과 경험을 갖춘 분들과 함께 서울의 미래를 준비하겠다”고 말했다.

정 전 구청장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “민주당의 힘을 하나로 모으고, 현장의 목소리와 다양한 전문성을 함께 담아낼 수 있는 ‘용광로’ 선거대책위원회를 구성하겠다”고 말했다.

정 전 구청장은 “당 안의 힘을 모으고, 서울의 변화를 바라는 더 넓은 시민의 뜻까지 담아내는 통합형 선거운동을 하겠다”고 말했다.

정 전 구청장은 “오세훈 10년의 무능을 심판하고, 이재명 정부의 유능함을 서울의 승리로 뒷받침하겠다”며 “민주당의 유능함을 서울에서 증명하겠다”고 말했다.

정 전 구청장은 서울시장 본경선에서 경쟁한 박주민·전현희 의원의 공약 중 받아들일 것이 있느냐는 질문에 “전현희, 박주민 후보뿐 아니라 김영배, 김형남 후보의 선거 공약까지 망라해서 공약을 재정립할 생각”이라며 “선대위도 후보들이 다 참여할 수 있도록 구성하려고 생각 중”이라고 말했다.

정 전 구청장은 이날 정청래 민주당 대표도 예방했다. 정 전 구청장은 정 전 대표와의 만남 후 기자들과 만나 “민주당 후보로 선출된 만큼 당 지도부와 긴밀히 협의해 풀어가자는 말씀을 주셨고, 이재명 정부의 성공을 위해 지방선거 승리의 견인차가 돼 달라는 말씀을 주셨다”며 “원팀 정신으로 출마했던 후보들과 함께 용광로 선대위를 꾸려서 잘 승리하자는 당부의 말씀도 있었다”고 말했다.

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