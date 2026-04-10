오세훈 “정원오, 서울의 미래 로드맵 안 보여···본인 비전 제시하길”

오세훈 서울시장은 10일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 “어떻게 서울의 미래를 준비할 것인지에 대한 구체적인 로드맵이나 실행 계획이 보이지 않는다”고 말했다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘서울시장은 미래 설계자가 돼야 합니다’란 제목의 글에서 “적어도 1000만 서울시민의 운명을 책임지겠다는 후보라면 본인의 비전과 미래 구상이 앞서야 한다”면서 이같이 밝혔다.

정 후보가 이날 국회에서 기자회견을 열고 “오세훈 10년의 무능을 심판하고 이재명 정부의 유능함을 서울의 승리로 뒷받침하겠다”고 밝히자 이를 반박한 것이다.

오 시장은 정 후보가 ‘오세훈 시정 심판’을 내세운 데 대해 “‘오세훈 심판’이 서울의 비전이 될 수는 없을 것”이라면서 “저에게 이것은 실패한 박원순 시정 10년으로 회귀하겠다는 선언으로 들린다”고 밝혔다.

그는 “서울시장의 위치는 단순한 민원봉사실이 아니다. 다가올 10년, 20년의 서울을 준비하는 미래 설계자”라면서 “광화문광장, 대기질 개선, 한강르네상스, DDP(동대문디자인플라자), 전 역사 스크린도어 설치, 손목닥터9988을 시작할 때도 민주당은 ‘세금 낭비’, ‘전시행정’이라며 비난을 퍼부었다”고 말했다.

그러면서 “하지만 그때 시작하지 않았더라면, 한강을 즐기는 시민의 일상도, 세계인이 꼭 오고 싶은 랜드마크도, 오늘날의 자랑스러운 서울시도 없었을 것”이라고 덧붙였다.

이어 “정원오 후보도 ‘명픽 후보’라는 꼬리표를 떼고, ‘스승 박원순’의 그늘에서 벗어나 구체적인 비전과 미래를 제시하기 바란다”고 말했다.

오 시장은 “세계 도시경쟁력 5위와 관광객 2000만 시대를 눈앞에 둔 지금의 서울은 미래를 기획하며, 미리 내다보고 준비한 결과물”이라면서 “서울시장은 대통령의 참모가 아니라, 서울시와 시민의 미래를 설계하는 비저너리(visionary)가 돼야 한다”고 말했다.