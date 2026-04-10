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오세훈 “정원오, 서울의 미래 로드맵 안 보여···본인 비전 제시하길”

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본문 요약

오세훈 서울시장은 10일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 "어떻게 서울의 미래를 준비할 것인지에 대한 구체적인 로드맵이나 실행 계획이 보이지 않는다"고 말했다.

오 시장은 정 후보가 '오세훈 시정 심판'을 내세운 데 대해 "'오세훈 심판'이 서울의 비전이 될 수는 없을 것"이라면서 "저에게 이것은 실패한 박원순 시정 10년으로 회귀하겠다는 선언으로 들린다"고 밝혔다.

그는 "서울시장의 위치는 단순한 민원봉사실이 아니다. 다가올 10년, 20년의 서울을 준비하는 미래 설계자"라면서 "광화문광장, 대기질 개선, 한강르네상스, DDP, 전 역사 스크린도어 설치, 손목닥터9988을 시작할 때도 민주당은 '세금 낭비', '전시행정'이라며 비난을 퍼부었다"고 말했다.

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오세훈 “정원오, 서울의 미래 로드맵 안 보여···본인 비전 제시하길”

입력 2026.04.10 16:11

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오세훈 서울시장이 9일 서울 동작구 신대방삼거리역 역세권 활성화 사업 구역 현장을 점검하고 있다. 서울시 제공

오세훈 서울시장이 9일 서울 동작구 신대방삼거리역 역세권 활성화 사업 구역 현장을 점검하고 있다. 서울시 제공

오세훈 서울시장은 10일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 “어떻게 서울의 미래를 준비할 것인지에 대한 구체적인 로드맵이나 실행 계획이 보이지 않는다”고 말했다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘서울시장은 미래 설계자가 돼야 합니다’란 제목의 글에서 “적어도 1000만 서울시민의 운명을 책임지겠다는 후보라면 본인의 비전과 미래 구상이 앞서야 한다”면서 이같이 밝혔다.

정 후보가 이날 국회에서 기자회견을 열고 “오세훈 10년의 무능을 심판하고 이재명 정부의 유능함을 서울의 승리로 뒷받침하겠다”고 밝히자 이를 반박한 것이다.

오 시장은 정 후보가 ‘오세훈 시정 심판’을 내세운 데 대해 “‘오세훈 심판’이 서울의 비전이 될 수는 없을 것”이라면서 “저에게 이것은 실패한 박원순 시정 10년으로 회귀하겠다는 선언으로 들린다”고 밝혔다.

그는 “서울시장의 위치는 단순한 민원봉사실이 아니다. 다가올 10년, 20년의 서울을 준비하는 미래 설계자”라면서 “광화문광장, 대기질 개선, 한강르네상스, DDP(동대문디자인플라자), 전 역사 스크린도어 설치, 손목닥터9988을 시작할 때도 민주당은 ‘세금 낭비’, ‘전시행정’이라며 비난을 퍼부었다”고 말했다.

그러면서 “하지만 그때 시작하지 않았더라면, 한강을 즐기는 시민의 일상도, 세계인이 꼭 오고 싶은 랜드마크도, 오늘날의 자랑스러운 서울시도 없었을 것”이라고 덧붙였다.

이어 “정원오 후보도 ‘명픽 후보’라는 꼬리표를 떼고, ‘스승 박원순’의 그늘에서 벗어나 구체적인 비전과 미래를 제시하기 바란다”고 말했다.

오 시장은 “세계 도시경쟁력 5위와 관광객 2000만 시대를 눈앞에 둔 지금의 서울은 미래를 기획하며, 미리 내다보고 준비한 결과물”이라면서 “서울시장은 대통령의 참모가 아니라, 서울시와 시민의 미래를 설계하는 비저너리(visionary)가 돼야 한다”고 말했다.

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