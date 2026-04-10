눈 가리고 휠체어 타고 3㎞ 행진···목원대생들, ‘장애 현실’ 몸으로 체감

장애인의 날 앞두고 ‘제31회 장애체험의 장’ 진행 140여명 참여···가두행진·모금까지 이어져

목원대 학생들이 ‘장애인의 날’(4월20일)을 앞두고 휠체어를 타고 안대를 착용한 채 도심을 걷는 체험형 캠페인에 나섰다.

목원대 사회복지상담학부는 10일 ‘제31회 장애체험의 장’을 진행했다. 이 행사는 장애에 대한 인식을 개선하고 장애인의 인권 및 복지 증진을 촉구하기 위해 1996년부터 매년 이어져 온 현장형 교육 프로그램이다.

특히 대전교통공사는 2023년부터 학부와 협력해 지하철 내 가두행진과 캠페인을 지원하고 있다.

이날 행사는 문화콘텐츠대학 광장에서 발대식을 연 뒤 교내 행진으로 시작됐다. 참가자들은 휠체어, 시각장애인용 지팡이(케인), 피켓 등을 나눠 맡고 보조기구를 직접 사용하며 이동의 불편과 물리적 장벽을 체감했다.

교내 행진 이후 학생들은 대전 신도심과 원도심으로 이동해 2~3㎞ 구간에서 가두행진을 이어갔다.

A코스는 보라매공원에서 출발해 대전시청역까지 행진한 뒤 지하철을 이용해 중구청역에서 내려 대전역 광장까지 이동했다. B코스는 서대전공원에서 출발해 대전역까지 행진을 진행했다.

이번 행진에는 A코스에 휠체어 8대와 케인 10세트, B코스에 휠체어 16대와 케인 16세트가 배치됐다. 사회복지상담학부 재학생 140여명이 참여했으며 학생회와 통제조, 교수진이 함께해 안전한 진행을 도왔다.

행사는 체험에서 끝나지 않고 실천으로 이어진다. 오는 11일에는 마치광장과 서대전공원, 목척교 일대에서 모금활동과 캠페인이 진행된다. 재학생 140여명이 참여하며 장애인 에티켓 안내와 체험 프로그램도 함께 운영된다. 모금액은 장애인 가정을 위한 지원 물품 구입에 사용될 계획이다.

이희학 총장은 “장애를 이해한다는 것은 누구나 불편 없이 살아갈 수 있는 사회의 기준을 함께 세워가는 일”이라며 “이번 장애체험의 장이 사회의 문턱을 낮추는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.