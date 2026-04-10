외교부, 공공외교 ‘코리아즈 서포터즈’ 발대식 개최…채널 구독자 175만명

외교정책과 문화 알리는 콘텐츠 제작 한국인과 외국인 각각 20명씩 선발해 디지털 글로벌 캠페인 출범식도 개최

외교부가 10일 ‘2026 코리아즈(KOREAZ) 서포터즈’ 발대식을 개최했다고 밝혔다.

코리아즈는 외교부의 공공외교 관련 영문 사회관계망서비스(SNS) 채널이다. 유튜브, 인스타그램, 페이스북, 엑스 등을 운영한다. 구독자는 유튜브 채널이 95만3000명이고, 모든 SNS를 합하면 175만명이다. 해외 대중에게 한국의 외교정책과 지식, 문화 등을 알리는 디지털 콘텐츠를 제작해 올린다.

외교부는 올해 제6기 서포터즈로 한국인 20명과 외국인 20명(18개국) 등 40명을 선발했다. 지난해 32명보다 인원이 늘었고 참가 국적도 다양해졌다.

서포터즈는 앞으로 주요 외교 행사와 공공외교의 현장을 취재하고 개인별·팀별로 디지털 공공외교 콘텐츠를 제작한다. 디지털 글로벌 캠페인 영상 제작 등 온·오프라인 활동을 진행할 예정이다.

외교부는 이와 함께 올해 디지털 글로벌 캠페인인 ‘YouthFULL Tomorrow’ 출범식도 열었다. 이는 ‘청년이 만들어 가는 미래’를 의미한다고 외교부는 전했다. 임상우 외교부 공공외교대사는 “디지털 네이티브인 청년들이 새로운 시각으로 한국의 숨은 매력을 찾고 세계에 전달하는 공공외교의 주역이 돼 달라”고 했다. 외교부는 2020년부터 세계적인 이슈를 주제로 디지털 신기술을 활용한 캠페인을 매년 진행하고 있다. 코로나19 극복, 인종차별 반대, 아동폭력 근절, 기후위기 대응 숲 조성 등을 주제로 다뤘다.

외교부는 캠페인 확산을 위해 콘텐츠 공모전 등도 진행할 계획이다. 외교부는 “캠페인 메시지 확산 과정에서 청년층의 참여를 이끌어내고 우리 인공지능(AI) 기업과의 협력을 확대함으로써, 국정과제인 ‘국민과 함께하는 외교’를 실현하고 청년 참여형 디지털 공공외교의 저변을 넓혀나갈 방침”이라고 밝혔다.