한동훈 “부산에 큰 애정, 부산 간 보는 정치 안 좋아해”…하정우·박민식과 ‘북갑 혈투’ 벌어질까

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 10일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마 여부를 두고 “최근 보셨다시피 저는 부산에 대해 깊은 애정이 있고 부산 발전에 아주 큰 목표를 갖고 있다”며 출마를 시사했다.

한 전 대표는 이날 KBS 라디오 <세상의 모든 정보 윤인구입니다>에 출연해 “선거가 결정되지 않은 상태에서 정치인이 그걸 너무 명확히 말씀드리는 것은 예의가 아니다”라며 이같이 말했다.

한 전 대표는 “제 구체적인 결심은 곧 말할 기회가 있지 않겠느냐”며 “저는 노래 가사처럼 좀 ‘읽기 쉬운 마음’이다. 어차피 제 마음은 다 읽으시는 것 아닌가요”라고 했다.

그는 “정치인은 투명하고 예측 가능해야 한다고 생각한다”며 “필요하면 제가 몸 사리지 않고 결단하지 않겠나. 보수 재건을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한 전 대표는 “제가 부산에 연고가 있는 건 아니지만 부산에 몇 년 정도 살 기회가 있었고 부산을 대단히 사랑한다. 그러니까 골수 롯데 (야구)팬이 된 것”이라며 “부산 시민이 가진 ‘기면 기고 아니면 아니고, 대차게 가는’ 기질이 제가 생각하는 정치와 상당히 접점이 있다”고 말했다.

그는 하정우 청와대 AI미래기획수석과 조국 조국혁신당 대표의 부산 북갑 출마 가능성이 거론되는 데 대해선 “이럴까 말까 간 보는 식의 정치는 부산 시민이 좋아할 것 같지 않다. 계산을 앞세우는 건 좋지 않다”고 했다.

앞서 전재수 더불어민주당 의원이 전날 6·3 지방선거 민주당 부산시장 후보로 확정되면서 전 의원 지역구인 부산 북갑 보궐선거가 사실상 확정됐다.

여당에서는 하정우 수석 차출이 유력시됐지만 대통령이 전날 제동을 걸면서 공천이 불투명해졌다. 이 대통령은 전날 청와대에서 열린 국민경제자문회의에서 “하GPT(하 수석의 별명) 요즘 할 일이 이렇게 많은데 요즘 누가 작업 들어오는 것 같다. 작업이 들어온다고 넘어가면 안 된다”라고 말했다.

하 수석은 이날 JTBC 유튜브 <장르만 여의도>에 출연해 이 대통령 발언을 두고 “액면 그대로, 지시하신 대로 (청와대에서) 열심히 (일)한다 이렇게 봐야한다”고 했다.

국민의힘에선 박민식 전 국가보훈부 장관이 출마를 준비하고 있다. 그는 전날 페이스북에서 “북구갑은 누군가의 거래 대상이 아니다. 유명 정치인들의 놀이터도 아니다”라며 “저는 오로지 주민의 마음만을 나침반 삼아 묵묵히 제 길을 가겠다. 우리 북구의 확실한 발전을 위해 더 많이 듣고, 더 열심히 뛸 뿐”이라고 했다. 박 전 장관은 부산 북강서갑에서 18·19대 국회의원을 했다.