[속보] 민주당 전북지사 후보, 이원택 의원 확정

현금 제공 및 식사비 대납 의혹 등으로 혼란 속에 치러진 더불어민주당 6·3 지방선거 전북지사 후보로 이원택 의원이 10일 확정됐다. 이 의원은 식사비 대납 논란에도 불구하고 최종 후보가 됐다.

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 당사에서 브리핑을 열고 지난 8~10일 안호영 의원과 이 의원간 2파전으로 치러진 전북지사 본경선 결과 이 의원이 최고 득표를 해 후보로 확정됐다고 밝혔다. 후보자별 득표율은 공개되지 않았다.

전북 군산·김제·부안을을 지역구로 둔 이 의원은 재선(21·22대 국회) 의원이다. 민주당 전북도당위원장을 지냈다.

전북지사 경선은 당초 김관영 현 전북지사와 안, 이 의원간 3파전으로 진행됐으나 김 지사가 제명되면서 2파전으로 좁혀졌다. 김 지사는 지난해 말 한 식당에서 청년들에게 대리 운전비 명목의 현금을 제공하는 장면이 포착된 CCTV가 공개된 뒤 당에서 제명 처분을 받았다. 김 지사는 제명 효력 정지 가처분 신청을 했으나 법원에서 받아들이지 않았다.

김 지사의 제명 후에는 이 의원의 식사비 대납 의혹이 불거졌다. 이 의원은 지난해 지역 청년들과 식사를 한 뒤 그 비용을 제3자가 대납했다는 의혹을 받고 있다. 정청래 대표는 이 의원의 의혹에 대해 당 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했으나 윤리감찰단은 하루만에 ‘혐의없음’ 의견을 내 당내에서 논란이 됐다.

안 의원은 이 의원에 대한 당 감찰 결과에 대해 전날 페이스북을 통해 “김관영 지사는 초스피드 제명, 이원택 의원은 초스피드 혐의 없음”이라며 “잣대는 누구에게도 공정하게 적용해야 한다”고 반발했다. 안 의원은 “이중잣대는 결국 계파정치와 기획공천이라는 의구심이 든다”며 “중앙당이 무너뜨린 공정의 가치를 바로잡아야 한다”고 밝혔다.