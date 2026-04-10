창간 80주년 경향신문

“모욕뿐이었던 회담”···트럼프, 나토 총장에 ‘이란전 비협조’ 분풀이

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국의 이란 전쟁 지원 요청을 거부한 유럽에 불만을 품은 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관을 방문한 북대서양조약기구 수장에게 모욕과 비난을 퍼부은 것으로 전해졌다.

앨리슨 하트 나토 대변인은 뤼터 사무총장이 트럼프 대통령과 "매우 솔직한 대화를 나눴다"면서 회담이 엉망으로 끝났다는 주장에 대해서도 "건설적이었다"고 반박했다.

또 다른 유럽 당국자도 외견상 긴장된 회담이었지만 트럼프 대통령이 격앙된 감정을 해소할 수 있는 계기가 됐다는 점에서 뤼터 사무총장의 이번 백악관 방문은 시기적절했다고 평가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“모욕뿐이었던 회담”···트럼프, 나토 총장에 ‘이란전 비협조’ 분풀이

입력 2026.04.10 21:04

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장(왼쪽)이 지난 1월21일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 스위스 다보스에서 양자회담을 하고 있다. 로이터연합뉴스

마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장(왼쪽)이 지난 1월21일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 스위스 다보스에서 양자회담을 하고 있다. 로이터연합뉴스

미국의 이란 전쟁 지원 요청을 거부한 유럽에 불만을 품은 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관을 방문한 북대서양조약기구(나토) 수장에게 모욕과 비난을 퍼부은 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령과 마르크 뤼터 나토 사무총장은 미국과 이란이 2주간 휴전하기로 합의한 댜음날인 지난 8일(현지시간) 백악관에서 만났다.

폴리티코 유럽판은 9일(현지시간) 회담을 보고받은 유럽 당국자들을 인용해 회담 분위기가 ‘거칠었다’(turbulent)고 요약했다.

트럼프 대통령이 회담 내내 뤼터 사무총장에게 화를 내면서 나토 동맹국들에 대한 불만을 쏟아내고, 이란 전쟁에 대한 지원 부족에 보복 가능성을 시사했다고 전했다.

한 유럽 당국자는 “상황이 엉망으로 흘러갔다”며 “대화는 온통 모욕의 연속일 뿐이었다”고 전했다. 이어 트럼프 대통령은 “모든 (보복)조치를 취할 것이라고 위협했다”고 덧붙였다. 다만 트럼프 대통령이 보복의 구체적인 내용은 밝히지 않은 것으로 전해졌다.

또 트럼프 대통령이 배석자들에게 이란이 폐쇄한 호르무즈 해협을 최대한 빨리 다시 열기 위해 동맹국들의 구체적인 행동을 원한다는 인상을 줬다고도 덧붙였다.

그러나 백악관은 이와 관련, 트럼프 대통령이 회담에서 나토에 어떤 요구도 하지 않았다고 밝혔다.

백악관 관계자는 폴리티코에 “대통령이 말했듯 나토는 시험대에 올랐고 실패했다”며 “비록 그들이 호르무즈를 통해 미국보다 더 많은 이익을 얻고 있지만 대통령은 현 시점에 나토에 아무런 기대도 없으며 아무 것도 요구하지 않았다”고 말했다.

트럼프 대통령은 회담 직후 트루스소셜에 나토 동맹들을 거듭 비난하는가 하면, 지난 1월 자신이 병합 의지를 노골적으로 드러내 폭풍에 휩싸였던 그린란드까지 재거론했다.

앨리슨 하트 나토 대변인은 뤼터 사무총장이 트럼프 대통령과 “매우 솔직한 대화를 나눴다”면서 회담이 엉망으로 끝났다는 주장에 대해서도 “건설적이었다”고 반박했다.

또 다른 유럽 당국자도 외견상 긴장된 회담이었지만 트럼프 대통령이 격앙된 감정을 해소할 수 있는 계기가 됐다는 점에서 뤼터 사무총장의 이번 백악관 방문은 시기적절했다고 평가했다.

그는 트럼프 대통령이 회담 이후 올린 트루스소셜 게시물은 일반적인 수준에 그쳤고, 나토와 개별 국가를 겨눈 구체적인 보복 조치는 담고 있지 않았다며 “그의 이전 발언과 비교하면 한 걸음 물러선 것”이라고 지적했다.

그러면서 “여전히 불안정한 시기이긴 하지만, 이런 까다로운 시기에 그(뤼터)가 있다는 점은 나토 동맹에 있어서 다행”이라고 덧붙였다.

뤼터 사무총장은 트럼프 대통령에 대해 비판을 최대한 자제한 채 물밑에서 설득하는 전략으로 우호적인 관계를 구축하며 ‘트럼프 조련사’라는 별명이 붙었다. 때문에 동맹 일각에서는 지나치게 비위를 맞춘다는 비판이 제기되기도 했다.

유럽 나토 동맹국 주둔 미군 빼나···“트럼프, 참모들과 철군 방안 논의”

도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 주둔 미군 일부를 미국으로 철수하는 방안을 참모들과 논의했다고 로이터 통신이 9일(현지시간) 백악관 고위 관계자의 말을 인용해 보도했다. 익명을 요구한 이 관계자는 그러면서 이와 관련해 아직 결론은 내리지 않았으며, 유럽 내 미군 병력 감축을 위한 구체적인 계획을 수립하라고 국방부에 지시하지 않은 상태라고 전했다. 트...

https://www.khan.co.kr/article/202604100837001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글