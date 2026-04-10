창간 80주년 경향신문

[속보] 파키스탄행 밴스 “이란과 긍정 논의 기대···장난치지 말라”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

J D 밴스 미국 부통령이 10일 이란과 종전 협상을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 출발하면서 이란을 향해 "장난치지 말라"고 경고했다.

이란과 중재국 파키스탄은 레바논도 휴전 대상이라고 밝혔지만, 미국과 이스라엘은 레바논은 휴전 대상이 아니라는 입장이다.

이스라엘의 레바논 공격으로 미국과 이란의 휴전이 흔들리는 상황에서, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "레바논에 휴전은 없다"며 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공격을 계속할 것이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] 파키스탄행 밴스 “이란과 긍정 논의 기대···장난치지 말라”

입력 2026.04.10 21:52

수정 2026.04.10 22:20

펼치기/접기
  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

10일(현지시간) J D 밴스 미국 부통령이 이란과 회담을 위해 파키스탄으로 출발하기에 앞서 전용기 탑승 전 취재진에 발언하고 있다. AP연합뉴스

10일(현지시간) J D 밴스 미국 부통령이 이란과 회담을 위해 파키스탄으로 출발하기에 앞서 전용기 탑승 전 취재진에 발언하고 있다. AP연합뉴스

J D 밴스 미국 부통령이 10일(현지시간) 이란과 종전 협상을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 출발하면서 이란을 향해 “장난치지 말라”고 경고했다.

밴스 부통령은 파키스탄으로 향하는 전용기에 탑승하며 “협상을 기대하고 있다. 긍정적일 것으로 생각한다”며 “물론 두고 봐야 한다”고 말했다.

밴스 부통령은 “이란이 성실하게 협상에 임할 의향이 있다면 우리도 기꺼이 손을 내밀겠다”면서도 “만약 그들이 우리를 속이려 한다면, 협상팀이 그렇게 호의적이지 않다는 것을 알게 될 것”이라고 덧붙였다.

밴스 부통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 회담에 대해 “꽤 명확한 지침을 제시했다”고 말하면서도 구체적인 내용은 밝히지 않았다.

미국과 이란 대표단은 11일 이슬라마바드에서 종전을 위한 협상을 갖는다. 이번 협상은 2주간 휴전 합의에도 불구하고 이스라엘이 레바논에 대한 대규모 공격을 가하고, 이에 대한 보복으로 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 휴전이 위태로워진 가운데 이뤄진다.

밴스 부통령은 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 윗코프와 사위 재러드 쿠슈너와 함께 미국 대표단으로 참석하며, 이란에서는 모하바드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 대표단을 이끌 것으로 알려졌다.

밴스 부통령이 대표단으로 직접 참여하는 것은 미국 정부의 고위급 인사가 이란 정부와 직접 소통하는 이례적 사례라고 AP통신은 전했다. 1979년 이슬람 혁명으로 이슬람공화국이 수립된 후 서방과 적대해 온 이란은 미국 정상급 인사와 직접 접촉을 피해왔다. 2013년 버락 오바마 대통령이 당선된 후 중도파였던 하산 로하니 이란 대통령에게 전화를 걸어 이란 핵 프로그램에 대해 논의하기도 했다.

미국과 이란은 지난 7일 극적으로 휴전에 합의하며 공격 중단, 호르무즈 해협 2주간 개방 등에 합의했다. 하지만 이스라엘이 8일 레바논을 대규모 폭격하며 휴전은 발효 즉시 흔들렸다. 이란과 중재국 파키스탄은 레바논도 휴전 대상이라고 밝혔지만, 미국과 이스라엘은 레바논은 휴전 대상이 아니라는 입장이다.

네타냐후 “레바논 휴전은 없다”···트럼프 발목 잡는 이스라엘, 미·이 밀월관계 ‘긴장’

이스라엘의 레바논 공격으로 미국과 이란의 휴전이 흔들리는 상황에서, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “레바논에 휴전은 없다”며 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공격을 계속할 것이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미 대통령은 네타냐후 총리에게 레바논 공격을 자제할 것을 요청했다고 밝혔지만, 이스라엘은 이후에도 레바논 공습을 이어갔다. 이스라엘의 레바논 공격...

https://www.khan.co.kr/article/202604101645001

트럼프 “이스라엘, 레바논 공격 자제할 것···이란과 종전 협상 ‘매우 낙관적’”

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 11일(현지시간) 파키스탄에서 열리는 이란과의 종전 회담에 대해 “매우 낙관적”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 9일 진행한 미 NBC 방송과의 전화 인터뷰에서 “이란 지도자들은 회담 자리에서는 언론에 하는 것과는 훨씬 다르게 이야기한다. 그들은 훨씬 더 합리적”이라며 이같이 밝혔다. 이어 “그들은 동의해야 할 모든 것...

https://www.khan.co.kr/article/202604100709001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글