[속보] 파키스탄행 밴스 “이란과 긍정 논의 기대···장난치지 말라”

J D 밴스 미국 부통령이 10일(현지시간) 이란과 종전 협상을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 출발하면서 이란을 향해 “장난치지 말라”고 경고했다.

밴스 부통령은 파키스탄으로 향하는 전용기에 탑승하며 “협상을 기대하고 있다. 긍정적일 것으로 생각한다”며 “물론 두고 봐야 한다”고 말했다.

밴스 부통령은 “이란이 성실하게 협상에 임할 의향이 있다면 우리도 기꺼이 손을 내밀겠다”면서도 “만약 그들이 우리를 속이려 한다면, 협상팀이 그렇게 호의적이지 않다는 것을 알게 될 것”이라고 덧붙였다.

밴스 부통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 회담에 대해 “꽤 명확한 지침을 제시했다”고 말하면서도 구체적인 내용은 밝히지 않았다.

미국과 이란 대표단은 11일 이슬라마바드에서 종전을 위한 협상을 갖는다. 이번 협상은 2주간 휴전 합의에도 불구하고 이스라엘이 레바논에 대한 대규모 공격을 가하고, 이에 대한 보복으로 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 휴전이 위태로워진 가운데 이뤄진다.

밴스 부통령은 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 윗코프와 사위 재러드 쿠슈너와 함께 미국 대표단으로 참석하며, 이란에서는 모하바드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 대표단을 이끌 것으로 알려졌다.

밴스 부통령이 대표단으로 직접 참여하는 것은 미국 정부의 고위급 인사가 이란 정부와 직접 소통하는 이례적 사례라고 AP통신은 전했다. 1979년 이슬람 혁명으로 이슬람공화국이 수립된 후 서방과 적대해 온 이란은 미국 정상급 인사와 직접 접촉을 피해왔다. 2013년 버락 오바마 대통령이 당선된 후 중도파였던 하산 로하니 이란 대통령에게 전화를 걸어 이란 핵 프로그램에 대해 논의하기도 했다.

미국과 이란은 지난 7일 극적으로 휴전에 합의하며 공격 중단, 호르무즈 해협 2주간 개방 등에 합의했다. 하지만 이스라엘이 8일 레바논을 대규모 폭격하며 휴전은 발효 즉시 흔들렸다. 이란과 중재국 파키스탄은 레바논도 휴전 대상이라고 밝혔지만, 미국과 이스라엘은 레바논은 휴전 대상이 아니라는 입장이다.