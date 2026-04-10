정부, 중동평화 정부 대표로 이경철 아프가니스탄·파키스탄 특별대표 임명

정부가 10일 중동평화 정부대표로 이경철 외교부 아프가니스탄·파키스탄 특별대표를 정식 임명했다.

외교부는 이날 “이경철 대표는 금일(10일)자로 중동평화 정부대표로서의 임무를 개시하여 활동해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

중동평화 정부대표는 이란 전쟁을 계기로 중동 전담 고위급 인력의 필요성이 커지며 신설된 직위다. 중동 상황의 악화와 장기화에 대응해 다자무대에서의 고위급 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

이 대표는 팔레스타인 문제를 포함한 중동 전반의 평화 의제를 포괄적으로 다루는 역할을 맡을 것으로 보인다. 그는 중동과 관련한 주요 국제회의에서 한국 정부를 대표해 입장을 전하고, 각국 동향과 국제사회의 논의 흐름을 파악하는 역할을 수행할 전망이다.

이 대표가 외교부에서 유엔 안보리 담당 고위대표 등 다자외교 업무를 주로 맡아온 만큼, 다양한 이해관계가 얽힌 중동 평화 관련 보직에 낙점된 것으로 알려졌다. 그는 외무고시 25회로 입부한 후 외교부에서 유엔과장, 주유엔대표부 공사참사관, 주인도네시아공사, 주호주공사 등을 지냈고 유엔 안보리 담당 고위대표를 역임한 바 있다.