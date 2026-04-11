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이스라엘·레바논도 14일 미국서 대면 협상···휴전·헤즈볼라 무장 해제 등 논의

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본문 요약

미국과 이란이 종전 협상에 돌입한 가운데, 이스라엘과 레바논 정부도 헤즈볼라 무장해제와 휴전 등의 의제를 두고 오는 14일 미국에서 첫 대면 협상을 진행한다.

워싱턴에서 열릴 이번 협상에는 레바논 측에서 나다 하마데-모아와드 주미 대사, 이스라엘 측에서 예키엘 라이터 주미 대사가 협상단을 이끌고, 중재역을 맡은 미국에서는 미셸 이사 주레바논 대사가 참여한다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 밤 성명을 통해 헤즈볼라의 무장 해제와 양국 간 완전한 평화 협정 체결을 목표로 레바논과의 협상을 가능한 한 빨리 시작하겠다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이스라엘·레바논도 14일 미국서 대면 협상···휴전·헤즈볼라 무장 해제 등 논의

입력 2026.04.11 08:36

수정 2026.04.11 08:39

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  • 박용하 기자

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. UPI연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. UPI연합뉴스

미국과 이란이 종전 협상에 돌입한 가운데, 이스라엘과 레바논 정부도 헤즈볼라 무장해제와 휴전 등의 의제를 두고 오는 14일 미국에서 첫 대면 협상을 진행한다.

레바논 대통령실은 지난 10일(현지시간) 양국이 워싱턴 주재 대사 간의 전화 통화를 통해 첫 공식 접촉을 갖고 이같이 합의했다고 밝혔다. 레바논 대통령실은 “이번 접촉은 휴전을 확보하고 본격적인 협상을 시작하기 위한 외교적 노력의 일환”이라고 설명했다.

워싱턴에서 열릴 이번 협상에는 레바논 측에서 나다 하마데-모아와드 주미 대사, 이스라엘 측에서 예키엘 라이터 주미 대사가 협상단을 이끌고, 중재역을 맡은 미국에서는 미셸 이사 주레바논 대사가 참여한다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 밤 성명을 통해 헤즈볼라의 무장 해제와 양국 간 완전한 평화 협정 체결을 목표로 레바논과의 협상을 가능한 한 빨리 시작하겠다고 밝혔다. 다만 이스라엘 총리실은 회담 일정에 대해 공식적인 확인을 하지 않고 있다.

외교 관계를 맺지 않은 이스라엘과 레바논 정부의 이번 협상은 헤즈볼라의 활동으로 인해 장기간 이어진 역내 긴장을 완화하고 가자지구와 레바논 남부의 안보 지형을 재편하는 중대 분수령이 될 전망이다.

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