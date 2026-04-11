우울한 한국인···최근 5년간 우울증 약 사용량 51% 증가, 10대서 급증

5~9세 244.5% 늘고 10~14세 157.5% ↑ 가장 많이 먹는 집단은 ‘80세 이상 여성’ 65세 10% 이상은 위산 분비 억제제 매일 복용

국내 10대 청소년들의 우울증 약 사용량이 급격히 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 고령층에서는 위장약을 매일 먹는 비율이 높은 것으로 확인됐다.

11일 보건복지부와 건강보험심사평가원의 ‘2024년 기준 의약품 소비량 및 판매액 통계’ 자료에 따르면 최근 5년간(2020∼2024년) 전체 우울증 약 사용량은 51.0% 늘어났다.

연령별로 보면 5년 전에 비해 5∼9세는 244.5% 늘었고, 10∼14세는 157.5%, 15∼19세는 128.3% 증가했다. 젊은 층을 중심으로 정신건강에 대한 인식이 변하면서 정신과 진료가 늘어난 것이 일차적인 배경으로 꼽힌다. 다만 10대와 20대에서 우울증 약 처방이 증가하게 된 근본적인 원인에 대해서는 추가 연구가 필요할 전망이다.

성별과 연령을 모두 통틀어 우울증 약을 가장 많이 먹는 집단은 80세 이상 여성으로 하루 1000명당 약 115명꼴로 약을 먹고 있었다.

노년층을 중심으로 한 위장약 과다 복용 현상도 확인된다. 위산 분비 억제제인 프로톤펌프억제제 사용량을 분석한 결과, 최근 5년간 52.9%나 늘어났다. 특히 65세 이상 인구의 10% 이상이 매일 이 약을 먹고 있는 것으로 나타났다. 80세 이상 여성은 하루 1000명당 203.3명꼴로 이 약을 소비해 전 연령대에서 1위를 차지했다. 노년층이 만성 질환으로 여러 약을 챙겨 먹게 되고 이로 인한 위장 보호 목적의 처방이 함께 늘어난 결과로 분석된다.

2024년 기준 인구 1000명당 하루 의약품 소비량은 1491.7DID(DDD/인구 1000명/일)을 기록하며 전년 대비 4.2% 증가했다. 이는 성인 몸무게 70㎏을 기준으로 세계보건기구(WHO)가 정한 1일 복용 권장량을 적용했을 때 우리나라 국민 한 사람이 매일 평균적으로 약 1.5일 치의 약을 먹고 있다는 의미다.

약물 소비가 늘면서 경제적 부담도 커졌다. 국민 1명당 한 해 동안 약값으로 지출한 금액은 84만2594원이었다. 달러로 환산하면 617.8달러로 0.5% 늘어났다.