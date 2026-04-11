봄철, 입 열기 무서워요…수분 섭취 유의

습도 낮은 시기, 입안 마르며 입냄새 악화 침 분비 원활하게 해야 혀도 꼼꼼히 양치…잇몸 건강도 살펴야

입냄새는 단순한 생리현상을 넘어 대인관계를 가로막는 ‘보이지 않는 장벽’이 될 수도 있다. 대기의 습도가 낮은 시기에는 입안에서도 침이 마르고 건조해져 입냄새가 심해질 수 있지만, 통상적인 칫솔질만으로 문제가 잘 해결되지 않는다면 치주질환 같은 정확한 원인을 찾아내 치료할 필요가 있다.



침은 입안의 세균을 씻어내는 한편 산도 조절 및 항균 작용까지 담당해 천연 방어막 역할을 한다. 침 분비 감소는 치은염·치주염을 악화시키고 혀 표면에 세균막인 설태가 두껍게 자리 잡도록 만드는 요인이 된다. 설태는 악취를 유발하는 황화합물 및 암모니아 생성과도 밀접한 관련이 있어 봄철의 건조한 기후에 면역력이 떨어지는 상황까지 겹치면 입냄새가 더욱 심해질 수 있다. 홍성옥 강동경희대병원 구강악안면외과 교수는 “타액 분비량이 많을수록 입냄새의 주요 원인 물질인 휘발성 황화합물의 농도는 유의미하게 낮아진다”며 “봄철의 계절적 요인이 입안의 자정 작용을 방해하면서 구취가 발생하기 쉬운 환경이 조성된다”고 설명했다.



입냄새가 나기 쉬운 구강 환경이 만들어지는 데는 그 밖에도 다양한 요인이 작용한다. 평소 수분 섭취가 부족할 때도 입안의 침이 줄어들며, 알레르기약이나 감기약 등을 복용할 때 나타나는 부작용으로 입이 마르는 경우도 있다. 봄철 심해지는 꽃가루 알레르기나 미세먼지 같은 대기 환경의 영향으로 코막힘이 심해져 입으로 숨을 쉴 때도 구강이 쉽게 건조해져 입냄새가 심해질 수 있다.



입냄새의 원인 중 80%가량은 구강 내 요인에서 비롯되는 만큼 우선 입안부터 건강한 상태로 회복시키는 것이 중요하다. 타액을 통한 자정 작용이 원활히 일어날 수 있게 구강건조증이 있다면 치료해야 하고, 단순히 냄새만 가리는 일시적인 탈취가 아니라 혀와 치아 표면의 세균막을 물리적으로 제거하는 과정이 필수적이다. 설태를 제거하려면 혀 클리너나 칫솔로 혀의 뒤에서 앞쪽으로 3~4회 반복해 닦아내야 한다. 치아 표면의 세균막은 칫솔과 치실, 치간칫솔로 꼼꼼히 양치해 닦아내고, 칫솔질로 제거되지 않는 치면세균막은 정기적인 스케일링을 통해 관리할 필요가 있다.



입냄새의 원인이 잇몸에 생긴 치주질환일 수도 있다. 잇몸이 감싸고 있는 치아 뿌리 쪽까지 세균막이 깊숙이 자리 잡아 치주질환을 일으키고 있다면 일반적인 스케일링만으로는 제거하기 어려우므로 치근면 활택술을 통한 치료가 필요하다. 중증 치주염이라면 입냄새뿐 아니라 근본적인 구강건강 측면에서 항생제 치료나 수술까지 해야 할 수도 있다.



식사와 생활습관 역시 입냄새 관리를 위해선 살펴봐야 한다. 알코올과 카페인은 이뇨 작용과 구강 건조를 유발하므로 섭취를 줄이는 것이 바람직하며, 흡연은 구강 건조와 치주염을 악화시키는 주요 원인이기에 삼가야 한다. 불규칙한 식사로 인한 위산 역류 또한 구취를 유발할 수 있어 규칙적인 식사가 필요하다. 실내에선 습도를 40~60%로 유지하면 입안이 건조해지는 것을 막는 데 도움이 된다.



입속 원인을 충분히 관리했음에도 입냄새가 지속된다면 다른 질환이 원인인지 살펴보는 것이 좋다. 위장질환이나 당뇨병에 따른 대사 이상, 간 기능 이상, 빈혈 등의 신호로 입냄새가 나타나는 경우도 있기 때문이다. 홍 교수는 “입냄새가 개선되지 않을 경우 증상에 따라 내과 등 관련 진료과와의 연계 치료가 중요하다”고 조언했다.

