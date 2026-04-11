54년 만에 발사된 달 유인 우주선인 미국 항공우주국(NASA) ‘아르테미스 2호’가 10일 오후 8시7분(현지시간) 지구로 귀환하는 데 성공했다.

아르테미스 2호는 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양에 착수했다. 지난 1일 플로리다주 케네디우주센터에서 발사된 아르테미스 2호는 총 10일간 임무를 수행했다.

아르테미스 2호는 지난 6일 달 뒷면을 유턴하듯 돌아 지구로 복귀하는 비행을 시행했고, 이 과정에서 탑승 우주비행사들은 카메라로 월면을 근접 촬영했다.

우주비행사들은 착수 직후 선내에서 대기하다 이날 오전 10시30분쯤, 아르테미스 2호에 보트를 타고 접근한 미 해군 요원들의 안내에 따라 우주선 밖으로 나왔다.

우주비행사들은 보트에 앉아 잠시 대기하다 10시45분쯤부터 보트에 다가온 미 해군 헬기를 타고 상륙함인 존 P 머사함으로 이동했다.