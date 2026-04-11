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[속보]54년 만의 달 유인 우주선 ‘아르테미스 2호’ 지구 귀환…태평양 착수

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[속보]54년 만의 달 유인 우주선 ‘아르테미스 2호’ 지구 귀환…태평양 착수

입력 2026.04.11 09:12

수정 2026.04.11 11:35

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미국 항공우주국(NASA)의 달 유인 우주선 ‘아르테미스 2호’가 10일 오후 8시7분(현지시간) 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양에 착수하고 있다. NASA 제공

미국 항공우주국(NASA)의 달 유인 우주선 ‘아르테미스 2호’가 10일 오후 8시7분(현지시간) 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양에 착수하고 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(미국시간) 캘리포니아주 샌디에이고 근처 태평양으로 아르테미스 2호가 착수하고 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(미국시간) 캘리포니아주 샌디에이고 근처 태평양으로 아르테미스 2호가 착수하고 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(현지시간) 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양에 착수한 아르테미스 2호가 수면에 떠 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(현지시간) 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양에 착수한 아르테미스 2호가 수면에 떠 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(현지시간) 태평양에 착수한 아르테미스 2호(빨간색 원) 주변으로 미 해군 소속 선박들이 접근하고 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(현지시간) 태평양에 착수한 아르테미스 2호(빨간색 원) 주변으로 미 해군 소속 선박들이 접근하고 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(미국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 근처 태평양에 착수한 아르테미스 2호 우주비행사들(주황색 옷 착용 4명)이 미 해군 보트로 옮겨타 일렬로 앉아 있다. NASA 제공

10일 오후 8시7분(미국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 근처 태평양에 착수한 아르테미스 2호 우주비행사들(주황색 옷 착용 4명)이 미 해군 보트로 옮겨타 일렬로 앉아 있다. NASA 제공

10일(현지시간) 태평양 착수 직후 보트에서 대기하던 아르테미스 2호 우주비행사들이 헬기에 오르고 있다. NASA 제공

10일(현지시간) 태평양 착수 직후 보트에서 대기하던 아르테미스 2호 우주비행사들이 헬기에 오르고 있다. NASA 제공

54년 만에 발사된 달 유인 우주선인 미국 항공우주국(NASA) ‘아르테미스 2호’가 10일 오후 8시7분(현지시간) 지구로 귀환하는 데 성공했다.

아르테미스 2호는 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양에 착수했다. 지난 1일 플로리다주 케네디우주센터에서 발사된 아르테미스 2호는 총 10일간 임무를 수행했다.

아르테미스 2호는 지난 6일 달 뒷면을 유턴하듯 돌아 지구로 복귀하는 비행을 시행했고, 이 과정에서 탑승 우주비행사들은 카메라로 월면을 근접 촬영했다.

우주비행사들은 착수 직후 선내에서 대기하다 이날 오전 10시30분쯤, 아르테미스 2호에 보트를 타고 접근한 미 해군 요원들의 안내에 따라 우주선 밖으로 나왔다.

우주비행사들은 보트에 앉아 잠시 대기하다 10시45분쯤부터 보트에 다가온 미 해군 헬기를 타고 상륙함인 존 P 머사함으로 이동했다.

▶[화보]아르테미스 2호, 지구 귀환…샌디에이고 인근 바다에 착수

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