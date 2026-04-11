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이 대통령, 이스라엘 반발에 “반인권적 행동 지적 되돌아볼 만도 한데 실망”

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본문 요약

이재명 대통령이 11일 자신의 지적에 반발하는 입장을 밝힌 이스라엘 정부를 향해 "끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 밝혔다.

이 대통령은 추가로 올린 글에선 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"며 "인권은 최후의 보루이자 무엇과도 바꿀 수 없는 가치"라고 강조하기도 했다.

하지만 이스라엘 외무부는 같은날 오전 공식 X 계정을 통해 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다"며 "이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 이스라엘 반발에 “반인권적 행동 지적 되돌아볼 만도 한데 실망”

입력 2026.04.11 10:41

수정 2026.04.11 10:44

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  • 박용하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“국제인도법 준수돼야” 발언에 이스라엘 측 반발

이 대통령 “잘못 없는 우리 국민 뜬금없이 고통”

이재명 대통령이 지난 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 11일 자신의 지적에 반발하는 입장을 밝힌 이스라엘 정부를 향해 “끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 이스라엘 외무부가 전날 자신의 발언에 대해 반발한 내용을 소개한 기사를 링크하며 이같이 썼다.

이 대통령은 “아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다”며 “내가 아프면 타인도 그만큼 아프다. 나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정”이라고 적었다. 또 “보편적 인권과 대한민국의 국익을 위해 할 수 있는 일을 더 열심히 찾아봐야겠다”고도 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 전날 X에 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 영상을 공유하면서 “유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 적은 바 있다. 이 대통령은 추가로 올린 글에선 “어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다”며 “인권은 최후의 보루이자 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라고 강조하기도 했다.

하지만 이스라엘 외무부는 같은날 오전 공식 X 계정을 통해 “이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다”며 “이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다”고 밝혔다. 또 “글을 게시하기 전에 (사실관계를) 확인하는 게 바람직하다”며 해당 사건이 “테러리스트들을 상대로 한 작전 중에 발생했다. 2년 전 철저히 조사됐고 조치됐다.우리는 이 대통령으로부터 최근 이란과 헤즈볼라가 이스라엘 시민들에게 가한 테러에 대해 어떤 말도 듣지 못했다”고 주장했다.

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