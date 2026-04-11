샘 올트먼 오픈AI CEO 자택에 화염병 던지고 도주···20세 남성, 경찰에 체포

오픈AI 본사 앞에서 방화 위협 신고 접수도 용의자 신원·범행 동기는 알려지지 않아 올트면, 가족 사진 올리며 “설득할 수 있기를”

챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO) 자택에 화염병을 던진 20세 남성이 경찰에 체포됐다.

미국 샌프란시스코 경찰은 10일(현지시간) 오전 4시12분쯤 한 남성이 시내 노스비치 지역에 있는 올트먼 CEO 자택에 화염병을 투척하고 도보로 도주했다고 밝혔다. 사건 당시 주택의 바깥 대문이 불에 탔지만, 다친 사람은 없었던 것으로 전해졌다.

그 뒤 경찰은 오전 5시7분쯤 3번가에 있는 오픈AI 본사 앞에서 한 남성이 건물을 불태우겠다고 위협했다는 신고를 접수했다. 출동한 경찰은 그가 앞서 방화를 저지른 동일 용의자임을 확인하고 체포했다. 경찰은 용의자의 신원은 공개하지 않았으며, 범행 동기도 설명하지 않았다.

올트먼 CEO는 이날 오후 개인 블로그에 동성 배우자와 어린 아들의 모습이 담긴 사진을 게시하며 “나는 이들을 어느 무엇보다 사랑한다”고 밝혔다. 이어 “이미지에는 힘이 있다고 믿는다”며 “평소에는 사생활을 철저히 지키려 하지만, 다음번에 우리집에 화염병을 던지려는 사람을 설득할 수 있길 바라며 사진을 공유한다”고 말했다.

올트먼 CEO는 또 “며칠전 나에 대한 자극적인 기사가 실렸다”며 “누군가 그 기사가 인공지능(AI)에 대한 불안감이 고조된 시기에 나와 내가 위험해졌다고 했다”고 덧붙였다. 그는 “우리 업계에 대한 비판의 상당 부분은 이 기술이 지닌, 믿을 수 없을 만큼 큰 위험에 대해 진심으로 우려하는 데서 나오는 것”이라며 “이는 타당한 지적이며 선의의 비판과 논의를 환영한다”고 말했다.

최근 미 시사주간지 ‘뉴요커’는 올트먼 CEO의 진실성에 의문을 제기하는 기사를 게재했다. 뉴요커는 2023년 11월 올트먼 CEO가 해임된 사건을 조명하면서 올트먼 CEO가 이사회 사이를 이간질한 게 문제였다고 보도했다. 또 올트먼 CEO가 오픈AI의 영리활동에 치중하는 동안 인류 전체를 위한 안전한 AI 개발이라는 회사 사명은 뒷전으로 밀려났다고 지적했으며, 올트먼 CEO가 상당한 정치·경제적 영향력을 행사한다는 점도 우려스럽다고 보도했다.