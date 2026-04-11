꿈의 ‘그랜드슬램’까지 단 1승···안세영, 대표팀 동료 심유진 꺾고 아시아선수권 결승행

여자 단식 4강전서 36분 만에 2 대 0 완승 2023년 두바이 대회 뒤 3년 만에 결승 진출

동료와의 대결은 늘 마음이 편치는 않다. 하지만 ‘꿈’을 위해서는 냉정하게 앞만 보고 달려가야 한다. ‘여제’ 안세영(삼성생명)이 대표팀 동료 심유진(19위·인천국제공항)을 꺾고 3년 만에 아시아선수권 결승에 올라 ‘그랜드슬램’까지 1승 만을 남겼다.

배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 11일 중국 닝보에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권 여자 단식 4강전에서 심유진을 맞아 36분 만에 세트 스코어 2-0(21-14 21-9) 완승을 거두고 결승에 올랐다. 안세영이 이 대회 결승에 오른 것은 2023년 두바이 대회 이후 3년 만이다.

같은 대표팀 동료라 서로를 너무 잘 알고 있는 탓인지, 경기는 중반까지 팽팽하게 전개됐다. 안세영이 11-10의 긴박한 리드를 안고 인터벌을 맞이하긴 했지만, 승부는 팽팽했다.

그런데 인터벌 이후 안세영이 4연속 득점으로 순식간에 격차를 15-10으로 벌리면서 균형이 무너졌다. 이후 심유진이 안세영의 연속 범실과 강력한 스매시를 앞세워 4점을 연달아 뽑아 다시 차이를 1점으로 줄였지만, 절묘한 헤어핀으로 심유진의 균형을 무너뜨렸고, 곧이어 심유진의 공격이 사이드라인을 벗어나며 다시 17-14로 격차가 벌어졌다. 결국 안세영은 20-14에서 심유진의 공격이 라인을 벗어나며 1세트를 가져오는데 성공했다.

1세트에서 심유진이 너무 힘을 쓴 탓일까. 2세트는 안세영이 일방적으로 심유진을 밀어붙였다. 시작과 함께 안세영이 10점을 연속 득점해 10-0 리드를 잡아 일찍 승부가 갈렸다.

2022 항저우 아시안게임, 2023 세계선수권, 그리고 2024 파리 올림픽까지 어지간한 메이저대회에서 모두 우승을 차지해본 안세영이지만, 유일하게 정복하지 못한 대회가 바로 아시아선수권이다.

아시아 최고 권위의 개인전 대회인 아시아선수권은 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000급에 해당하는 권위 있는 대회로, 우승자에게는 1만2000점의 랭킹 포인트가 주어진다.

이 대회의 우승 난이도는 이루 말할 수 없을 만큼 높다. 세계적인 배드민턴 강국인 한국, 중국, 일본, 말레이시아, 인도네시아가 전부 아시아에 있다보니 자연스럽게 난이도가 올라갔다. 안세영조차 2023년 은메달이 최고 성적일 정도다. 역사에 남을 시즌을 보냈던 지난해에는 허벅지 부상으로 참가하지 않았다. 이제 안세영은 1승만 더하면 꿈에 그리던 ‘메이저대회 그랜드슬램’을 작성하게 된다.

한편 심유진은 안세영의 벽을 넘지는 못했지만, 이번 대회 32강에서 세계적인 강호 한웨(5위)를 격파하는 등 만만치 않은 기량을 보여 앞으로를 기대케 했다.