창간 80주년 경향신문

‘극한직업’도 제쳤다···‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위, 그 위엔 ‘명량’뿐

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

영화 <왕과 사는 남자>가 11일 <극한직업>을 제치며 역대 관객 수 2위에 올랐다.

배급사 쇼박스는 <왕과 사는 남자>가 개봉 67일째인 이날 오전 1628만 명 관객을 돌파하며 '극한직업'의 관객 수를 넘어섰다고 밝혔다.

역대 흥행 1위인 <명량>과 <왕과 사는 남자>의 누적 관객 수 차이는 130만 명대로 좁혀졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘극한직업’도 제쳤다···‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위, 그 위엔 ‘명량’뿐

입력 2026.04.11 14:21

수정 2026.04.11 14:22

펼치기/접기
  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 <왕과 사는 남자>의 광고가 지난달 6일 서울 용산 CGV용산아이파크몰에 걸려있다. 이준헌 기자

영화 <왕과 사는 남자>의 광고가 지난달 6일 서울 용산 CGV용산아이파크몰에 걸려있다. 이준헌 기자

영화 <왕과 사는 남자>가 11일 <극한직업>(2019)을 제치며 역대 관객 수 2위에 올랐다.

배급사 쇼박스는 <왕과 사는 남자>가 개봉 67일째인 이날 오전 1628만 명 관객을 돌파하며 ‘극한직업’(1626만)의 관객 수를 넘어섰다고 밝혔다.

역대 흥행 1위인 <명량>(2014년·1761만)과 <왕과 사는 남자>의 누적 관객 수 차이는 130만 명대로 좁혀졌다. 다만 이미 장기 상영으로 관객 수 추이가 떨어지고 있는 만큼 1위 기록을 갈아치울지는 미지수다.

금요일 관객 수를 보면 지난달 27일 9만8000여 명에서 이달 3일 5만2000여 명, 전날 3만8000여 명으로 줄었다. 일일 박스오피스도 전날 기준으로 <살목지>(11만1000여 명), ‘프로젝트 헤일메리’(5만6000여 명)에 밀려 3위를 차지했다.

영화 푯값 가격 상승 등의 영향으로 매출액은 이미 국내 개봉작 중 1위다. 전날까지 누적 매출액은 1569억여 원에 달한다.

장항준 감독이 연출한 <왕과 사는 남자>는 조선조 6대 왕 단종이 강봉된 후 유배지에서 촌장을 비롯한 마을 사람들과 인생 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다. 유해진·박지훈 등 배우들의 호연, 감동과 웃음이 섞인 이야기로 전 세대의 공감을 자아내며 인기를 끌었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글