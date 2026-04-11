‘극한직업’도 제쳤다···‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위, 그 위엔 ‘명량’뿐

영화 <왕과 사는 남자>가 11일 <극한직업>(2019)을 제치며 역대 관객 수 2위에 올랐다.

배급사 쇼박스는 <왕과 사는 남자>가 개봉 67일째인 이날 오전 1628만 명 관객을 돌파하며 ‘극한직업’(1626만)의 관객 수를 넘어섰다고 밝혔다.

역대 흥행 1위인 <명량>(2014년·1761만)과 <왕과 사는 남자>의 누적 관객 수 차이는 130만 명대로 좁혀졌다. 다만 이미 장기 상영으로 관객 수 추이가 떨어지고 있는 만큼 1위 기록을 갈아치울지는 미지수다.

금요일 관객 수를 보면 지난달 27일 9만8000여 명에서 이달 3일 5만2000여 명, 전날 3만8000여 명으로 줄었다. 일일 박스오피스도 전날 기준으로 <살목지>(11만1000여 명), ‘프로젝트 헤일메리’(5만6000여 명)에 밀려 3위를 차지했다.

영화 푯값 가격 상승 등의 영향으로 매출액은 이미 국내 개봉작 중 1위다. 전날까지 누적 매출액은 1569억여 원에 달한다.

장항준 감독이 연출한 <왕과 사는 남자>는 조선조 6대 왕 단종이 강봉된 후 유배지에서 촌장을 비롯한 마을 사람들과 인생 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다. 유해진·박지훈 등 배우들의 호연, 감동과 웃음이 섞인 이야기로 전 세대의 공감을 자아내며 인기를 끌었다.