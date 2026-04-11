홍해 요지 지부티서 ‘집권 27년째’ 현 대통령 6선 확정···득표율 97.8%

1999년 첫 취임 이후 개헌 거듭 주요 야당들은 선거 자체 보이콧

아프리카 지부티에서 10일(현지시간) 치러진 대통령 선거에서 이스마일 오마르 겔레 현 대통령(78)이 6선에 성공했다.

AFP통신은 지부티 내무부 발표를 인용해 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된 대선 투표 결과, 진보인민연합(RPP) 소속 겔레 대통령이 97.8%를 득표해 승리를 거뒀다고 보도했다. 상대 후보였던 모하메드 파라 사마타르 통합민주중심(CDU) 대표 득표율은 2.2%에 그쳤다.

이번 대선은 겔레 대통령 이외에 출마한 후보가 사마타르 대표 1명뿐이었고, CDU는 현재 의회 의석이 1석도 없기 때문에 대선전부터 겔레 대통령의 승리가 예상됐다. 지부티 주요 야당들은 정치적 자유가 제한되고 있다며 선거 자체를 보이콧했다.

이번 대선에서도 승리를 거두며 겔레 대통령은 27년째 대통령직을 맡게됐다. 1999년 처음 취임한 겔레 대통령은 2010년 개헌으로 3선 제한을 철폐했으며 2021년 대선에서 97.4% 득표율로 5선에 성공했다. 앞서 2010년 개헌에서 대선 출마 연령 상한을 75세로 규정했으나 의회는 지난해 11월 개헌을 통해 출마 연령 상한을 폐지해 겔레 대통령이 6선에 도전할 수 있는 길을 열었다.

최근 아프리카에서는 권위주의적 통치로 비판받는 지도자가 야권을 탄압한 상황에서 높은 득표율로 당선되는 사례가 이어지고 있다. 지난해 카메룬에서는 세계 최고령 지도자로 꼽히는 92세의 폴 비야 대통령이 8선에, 코트디부아르에서는 83세의 알라산 우아타라 대통령이 4선에 성공했다.