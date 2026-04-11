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본문 요약

대전 오월드 동물원을 탈출한 늑대 '늑구'를 찾기 위한 노력이 탈출 나흘째인 11일에도 이어지고 있다.

대전 오월드 동물원을 탈출한 늑대 '늑구'에 대한 수색이 사흘째 이어지고 있지만, 뚜렷한 단서를 찾지 못한 채 난항을 겪고 있다.

소방·경찰 등 수색당국은 10일 열화상 드론 9대를 포함해 총 15대의 장비를 투입하고 소방·경찰·군·전문가 인력을 동원해 보문산 시루봉 일대 등을 중심으로 구역별 정밀 수색을 벌이고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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대전 오월드 ‘늑구’ 탈출 나흘째···비 그치고 갠 날씨, 수색에 도움 될까

입력 2026.04.11 15:09

수정 2026.04.11 15:14

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  • 전지현 기자

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지난 8일 대전 오월드에서 탈출해 거리를 배회하는 늑대 ‘늑구’가 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다. 대전소방본부 제공

지난 8일 대전 오월드에서 탈출해 거리를 배회하는 늑대 ‘늑구’가 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다. 대전소방본부 제공

대전 오월드 동물원을 탈출한 늑대 ‘늑구’를 찾기 위한 노력이 탈출 나흘째인 11일에도 이어지고 있다.

소방·경찰 등 수색당국은 전날 동물원을 둘러싼 야산을 중심으로 야간 드론(무인기) 수색을 진행했으나, 늑구의 행방을 발견하지 못했다.

늑구는 지난 9일 수색 과정에서 오전 1시30분쯤 열화상 카메라에 관측된 것을 마지막으로 자취를 감췄다. 전날까지 비가 내리는 등 기상이 악화하면서 야간 드론 수색이 차질을 빚은 것도 영향을 미쳤다. 수색대는 늑구가 굴을 파고 숨었거나 비 때문에 열화상 카메라에 제대로 잡히지 않는 것으로 보고 있다.

날씨가 다시 좋아진 이날 대전시와 소방당국 등은 인력 90여 명, 드론 10여 대를 투입해 낮 수색을 이어가고 있다. 일몰 후에는 야간 드론 수색에 집중할 방침이다.

늑구가 발견되면 권역 밖으로 벗어나지 않게 자극하지 않으면서 거점 지역으로 몰아가 포획을 시도할 계획이다. 마취를 통한 생포를 원칙으로 하고 있다.

당국은 늑구가 사육 환경에서 자란 개체로 사냥 능력이 부족하고 외부 환경에 민감한 점을 고려할 때 민가로 내려올 가능성은 크지 않다고 보고 있다. 다만 물만 확보될 경우 약 2주가량 생존도 가능하다는 관측도 나온다. 늑구가 굴에 은신했다면 수색이 장기화될 가능성도 있다.

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