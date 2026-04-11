한동훈, 장동혁 방미에 “지선 표가 미국에 있나···리더가 선거 포기한 느낌 주면 안 돼”

수원 팔달문 인근 ‘해피마켓’ 행사 중 발언 전재수 불기소엔 “막 나가는 정권” 공세

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 11일 장동혁 대표가 조만간 미국을 방문하는 것을 두고 “미국에 지방선거 표가 있느냐”고 비판했다.

한 전 대표는 이날 수원 팔달문 인근의 전통시장에서 진행한 ‘해피마켓’ 행사 중 기자들과 만나 “선거를 포기한 것인가, (하는) 이런 느낌을 리더가 주면 안 된다”며 이같이 말했다.

그는 국민의힘의 경기지사 후보 공천이 난항을 겪는 것에 대해 “경기도는 한국에서 시민이 가장 많이 살고 계신 지역인데 국민의힘 당권파는 마치 포기한 듯 행동하고 있다”면서 “대단히 잘못”이라고 말했다. 계엄 및 탄핵의 강과 관련해서는 “그 강을 건너서 미래를 얘기하고 정부를 견제해야 하는데, 당권파가 장악한 국민의힘에는 국민들이 아직 그런 자격을 인정 안해주고 있다”고 덧붙였다.

그는 부산 출마 가능성이 제기됐던 조국 조국혁신당 대표가 경기 하남 국회의원 보선에 출마할 수 있다는 관측이 나오는 것에 대해 “역시 예상되는 조국 정치”라며 “부산을 피하고 나서 (하남갑이) 험지라는 말을 반복하던데, 민주당이 (지난 총선에서) 이겼던 곳이 왜 험지냐”라고 반문했다.

전재수 민주당 의원의 부산시장 출마로 보선이 진행될 것으로 보이는 부산 북구갑에 대해서는 “아직 선거 자체가 확정된 것은 아니다”라면서도 “제가 부당하게 제명된 날 ‘저는 반드시 돌아옵니다’라고 했다”고 말했다.

한 전 대표는 ‘통일교 금품 수수 의혹’을 받는 전 의원에 대해 검·경 합동수사본부가 전날 불기소 처분한 것에 대해 “이렇게 막 나가는 정권은 못 봤다”라며 “까르띠에(시계)를 받으면 정치하면 안 된다. 그것은 살인사건 현장에서 전재수씨의 지문이 묻은 칼이 나온 것과 마찬가지”라고 비판했다.

해피마켓은 한 전 대표가 지지자들의 지역 시장 쇼핑을 독려하기 위해 진행하는 행사다. 그는 제명 직후인 지난 2월 잠실 토크콘서트를 시작으로 대구 서문시장, 부산 구포시장·사직구장, 서울 경동시장 등을 돌며 이 행사를 진행했다. 마지막 행사인 이날에는 국민의힘 박정훈·정성국·진종오·유용원 의원, 김종혁 전 최고위원, 김경진 동대문을 당협위원장 등이 동행했다.