국힘 “이스라엘과 외교 충돌 도움 안 돼···이 대통령, SNS 중단하라”

개혁신당 이준석은 “외교적으로 얻을 것 없어” 조국혁신당 김준형 “이스라엘 항의는 적반하장”

국민의힘이 이재명 대통령의 SNS 발언에 이스라엘 외교부가 규탄 성명을 낸 것과 관련해 11일 “민감한 시기에 대통령은 타국 정부와의 불필요한 외교 갈등을 중단해야 한다”며 외교적 수습을 촉구했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북에 “아무리 옳은 말씀이라도 적절한 시기와 장소, 방법이 있는 법”이라며 “민감한 중동전쟁 상황에 대통령이 이스라엘 정부와 외교 충돌을 이어가는 것이 과연 국익에 도움이 되는 것이냐”고 지적했다. 이어 “검토 없이 작성하는 즉흥적 SNS 포스팅을 중단할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 내고 “이번 사안을 단순한 실수로 치부하기에는 그 무게가 너무나 엄중하다”며 “이는 대통령의 통제 불능하고 무분별한 ‘SNS 정치’가 국익과 국가 안보를 해치는 치명적인 국정 리스크로 이어질 수 있음을 단적으로 보여준다”고 했다.

이준석 개혁신당 대표도 이날 페이스북에 “외교적으로 대한민국이 크게 얻을 것이 없는 상황”이라며 “외교적으로 늦지 않게 바로 잡고 대통령의 온라인 소통방식을 고칠 필요가 있다”고 말했다.

한편 조국혁신당 외교안보특별위원장인 김준형 의원은 “이재명 대통령이 SNS를 통해 인류 보편의 가치에 근거하여 용납할 수 없는 전쟁범죄 행위에 경종을 울린 것”이라는 상반된 평가를 했다. 김 의원은 이스라엘 외교부의 항의에 대해 “가당치 않은 적반하장”이라며 “대한민국 대통령과 국민 앞에 정중히 사과하라”고 주장했다.

앞서 이 대통령은 전날 엑스(X)에 가자지구 관련 영상을 공유하며 이스라엘을 비판했다. 이에 이스라엘 외무부가 “용납할 수 없다”며 이날 규탄 성명을 내자, 정부는 “특정 사안에 대한 의견이 아닌 보편적 인권에 대한 신념을 표명한 글의 의도를 잘못 이해하고 반박한 것이 유감”이라고 맞받았다.