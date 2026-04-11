최민정, 쇼트트랙 ‘국대’ 선발전 가뿐한 1위…마지막 태극마크 획득

한국 여자 쇼트트랙 ‘간판’ 최민정(성남시청)이 마지막 태극마크를 달았다.

최민정은 11일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 여자 1500ｍ와 여자 500ｍ에서 모두 1위에 올랐다. 남은 종목 결과와 관계없이 국가대표 선발전 종합 순위 1위를 확정했다.

이로써 최민정은 국가대표 은퇴 시즌으로 정한 2026-2027시즌에 태극마크를 달고 마지막 국제무대에 서게 됐다. 최민정은 지난 9일 1차 선발전을 마친 뒤 이 시즌을 끝으로 국가대표 활동을 마무리하겠다고 밝혔다.

최민정은 이날 열린 여자 1500ｍ 결승에서 2분39초296의 기록으로 정상에 올랐다. 결승선 11바퀴를 남기고 선두로 치고 나간 뒤 레이스 속도를 끌어올리면서 경쟁 선수들의 체력을 소모하게 했고, 마지막 한 바퀴를 남기고 인코스를 파고들며 김민지(2분39초386·한국체대)를 제치고 역전에 성공했다. 김민지는 2위, 심석희(2분39초449·서울시청)는 3위를 기록했다.

이어 열린 여자 500ｍ에서도 최민정은 43초632의 기록으로 심석희(44초011), 김건희(44초111·성남시청)를 멀찌감치 따돌리고 1위를 차지했다. 결승 1번 레인에서 출발한 그는 레이스 초반 선두를 잡은 뒤 한 번도 자리를 내주지 않고 독주로 경기를 마무리했다.

1차 선발대회 여자 500ｍ와 여자 1000ｍ에서 1위, 여자 1500ｍ에서 3위에 올랐던 최민정은 랭킹 포인트 149점을 기록했다. 심석희(76점), 김민지(55점)를 큰 차이로 제치며 12일 열리는 마지막 종목인 여자 1000ｍ 결과와 관계없이 종합 우승을 확정했다.

이번 대회는 1, 2차 선발대회 각 종목 순위에 따른 랭킹 포인트를 합산해 순위를 정한다. 2026 ISU 세계선수권대회에서 2관왕에 오른 남자부 임종언(고양시청)과 여자부 김길리(성남시청)는 규정에 따라 차기 시즌 남녀 대표팀에 자동 선발된다. 이에 따라 1∼2차 대회 남녀 종합 순위 1∼7위 선수가 대표팀에 선발된다.