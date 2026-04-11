래퍼 겸 DJ 아프리카 밤바타 사망…‘힙합 선구자’이지만 성추행 전력 폭로도

1970년대 미국 힙합 태동기를 이끈 래퍼 겸 DJ 아프리카 밤바타가 세상을 떠났다. 향년 69세.

뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 아프리카 밤바타가 전날 미국 펜실베이니아주에서 사망했다고 보도했다. 암 합병증으로 추정되나, 정확한 사망 원인은 공개되지 않았다.

DJ 그랜드마스터 플래시와 DJ 쿨 허크와 함께 힙합을 창시한 3대 DJ 중 한 명으로 꼽힌다. 장르간 경계를 허무는 실험정신으로 후대 뮤지션들에게도 영향을 미쳤다.

1957년 뉴욕시 북부 브롱스에서 태어났다. 본명은 랜스 테일러다. 빈민가 아파트에서 성장한 그는 흑인 청소년 갱단의 리더였지만, 고등학교 작문 경연에서 우승한 부상으로 아프리카 여행을 다녀온 뒤 ‘총 대신 마이크와 춤으로 싸우자’는 세계관을 갖게 됐다.

아프리카 밤바타로 이름을 바꾼 그는 갱단도 해체하고 ‘줄루 네이션’이라는 문화 예술단체를 만들었다. 뉴욕의 불량 청소년들이 총이나 칼 대신 ‘랩 배틀’이나 ‘댄스 배틀’로 승부를 가리는 문화도 줄루 네이션을 통해 전파됐다.

힙합의 초창기 명곡으로 꼽히는 ‘플래닛 록’에서 고인은 댄스 비트에 독일의 전자음악 그룹 크라프트베르크의 음악을 샘플링했다. 차갑고 역동적인 사운드는 테크노와 하우스, 브레이크비트 등 현대 일렉트로닉 댄스 음악의 직접적인 뿌리가 됐다. 장르의 벽을 허문 이 같은 방식은 향후 힙합 뮤지션들이 재즈와 록, 팝 등 다양한 소스를 샘플링할 수 있는 본보기가 됐다는 평가를 받는다.

이후 힙합이 대중화하는 과정에서 그의 대중적 인지도는 상대적으로 낮아졌지만, 2006년까지 20장 가까운 앨범을 발표하는 등 활발한 활동을 펼쳤다.

다만 2016년 사회 활동가 로널드 새비지를 시작으로 다수의 남성이 고인으로부터 성추행을 당했다는 폭로를 이어간 후 사실상 활동을 중단했다. 피해자들은 그가 “1970년대부터 아동 성 학대를 저질렀다”고 말했다. 고인은 혐의를 강력히 부인하면서도 줄루 네이션 수장직에서 물러났다.