세월호 참사 12주기 앞두고 노랗게 물든 도심···시민들 “생명존중 안전사회 건설”

“국가가 지키지 못한 생명 늘어가고 있다” 기록 전면 공개·생명안전기본법 제정 등 촉구 일부 보수단체 “무안공항 참사 특검” 훼방도

세월호 참사 12주기를 닷새 앞둔 11일, 주말 서울 도심에 어김없이 노란 리본과 나비가 피어났다.

서울 중구 숭례문 앞 세종대로에서 4·16연대 등이 연 ‘세월호 참사 12주기 기억·약속 시민대회’에 500여 명(경찰 비공식 추산)의 시민들이 모였다. 가방에 노란 리본을, 어깨에 노란 종이 나비를 붙인 이들은 함께 세월호 참사 희생자들을 추모했다.

이들은 ‘세월호 참사 온전한 진실 완전한 책임’, ‘생명존중 안전사회 건설하자’ 등의 구호가 적힌 손팻말을 들고 국가책임 인정과 공식 사과, 비공개 기록 전면 공개, 생명안전기본법 제정과 국가 재난 대응체계 전면 개편 등을 촉구했다.

희생자 고 진윤희 양의 어머니인 김순길 4·16세월호참사가족협의회 사무처장은 “이태원 골목에서 스러져간 청춘들부터 무안공항 제주항공 여객기 참사로 돌아오지 못한 사람들까지 국가가 지키지 못한 생명은 늘어가고 있다”고 말했다. 이날 시민대회에는 10·29 이태원 참사 유가족협의회 관계자들도 보라색 옷을 입고 자리를 함께했다.

그는 “우리가 생명안전기본법 제정을 촉구하는 이유도 여기에 있다”며 “참사로 소중한 사람을 잃은 이들이 마음껏 슬퍼하고 왜 그런 일이 벌어졌는지 진실을 알 권리를 지켜주는 최소한의 보호막”이라고 했다.

박세희 4·16연대 공동대표는 법원이 전날 세월호 참사 당일 박근혜 정부 청와대가 만들거나 보고받은 문서 목록을 공개하라는 취지로 판결한 것을 언급하며 “‘세월호 7시간 의혹’의 진실이 드러날 시작점이 찍혔다”고 강조했다.

행사 중간 소동도 있었다. 인근에서 열린 보수단체 집회 참가자들이 찾아와 “무안공항 참사도 특검하라”고 외치자 현장에 배치된 경찰이 이들을 떨어뜨려 놓았다.