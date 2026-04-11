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정부가 경기 침체가 예상되는 문화·관광·체육 분야 지원을 위해 약 4600억원 규모의 예산을 추가로 투입한다.

한국 영화 제작 지원에는 385억원을 편성했다.

올해 예정된 중예산영화 제작 지원 사업에 260억원, 독립·예술영화 제작 지원 사업에 45억원이 추가로 투입되고 '한국 영화 첨단 제작 지원 사업'을 신규 편성해 80억원을 지원한다.

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영화관 6000원 할인권 450만장 배포···공연 1만원 할인 티켓도 40만장 쏜다

입력 2026.04.11 18:29

수정 2026.04.11 18:33

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  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

문체부 추경예산 4614억원 최종 확정

영화 산업 생태계 회복에 656억 투입

영화진흥위원회 자료에 따르면 국내 소비자의 최근 1년간 영화관에서 영화를 관람한 빈도가 직전 1년보다 감소했다는 비율이 45.8%로 나타났으며, 그 이유로 ‘극장 관람비가 부담스러워서’가 25.1%로 가장 많았다. 사진은 지난달 19일 서울의 한 영화관의 모습. 연합뉴스

영화진흥위원회 자료에 따르면 국내 소비자의 최근 1년간 영화관에서 영화를 관람한 빈도가 직전 1년보다 감소했다는 비율이 45.8%로 나타났으며, 그 이유로 ‘극장 관람비가 부담스러워서’가 25.1%로 가장 많았다. 사진은 지난달 19일 서울의 한 영화관의 모습. 연합뉴스

정부가 경기 침체가 예상되는 문화·관광·체육 분야 지원을 위해 약 4600억원 규모의 예산을 추가로 투입한다. 영화 할인권을 450만장 배포하고 한국 영화 제작도 지원한다.

문화체육관광부는 지난 10일 국회 본회의에서 문체부 추가경정예산이 총 4614억원으로 최종 확정됐다고 11일 밝혔다. 글로벌 경기침체와 고유가·고물가 등으로 인한 문화·체육·관광 산업 피해를 최소화하기 위한 선제적 조치다.

영화진흥위원회에 따르면 민간 소비 진작과 영화 산업 생태계 회복을 위해 관련 분야에 656억원의 예산이 투입된다.

이 가운데 전국 영화관 관람료 할인을 위한 예산으로 271억원을 편성했다. 이에 따라 1매당 6000원이 할인되는 티켓이 총 450만장 배포된다. 일반관 티켓값이 통상 1만4000원∼1만5000인 점을 고려하면, 8000∼9000원에 영화를 볼 수 있게 되는 셈이다.

한국 영화 제작 지원에는 385억원을 편성했다. 올해 예정된 중예산영화 제작 지원 사업에 260억원, 독립·예술영화 제작 지원 사업에 45억원이 추가로 투입되고 ‘한국 영화 첨단 제작 지원 사업’을 신규 편성해 80억원을 지원한다.

순제작비 100억∼150억 미만인 장편 실사 극영화와 순제작비 10억∼20억원 미만인 독립·예술영화(장편 실사 극영화)가 추가로 지원 대상에 포함됐다. 시각특수효과(VFX) 등 첨단 기술을 활용해 제작되는 극장용 한국 영화도 새로 지원받게 됐다.

공연 티켓 할인에는 41억원을 투입한다. 1매당 1만원을 할인받는 티켓을 40만장 배포한다.

문체부는 이밖에 경기 침체로 생계를 위협받는 예술인들을 지원하기 위해 예술인 생활안정자금 327억8천만원을 투입하고, 300억원 규모의 예술산업 금융지원 예산을 확보했다. 청년예술인 공연 지원 예산도 24억원 추가했다.

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